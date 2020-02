Thiemann fordert klare Steigerung

Abstiegsgefährdete HSG Barnstorf/Diepholz erwartet schussstarke HSG Delmenhorst

+ Muss in Stresssituationen das Heft noch mehr in die Hand nehmen: Barnstorfs Mittelmann Marko Pernar (beim Wurf).

Diepholz – Drittes Heimspiel in Folge: Die abstiegsgefährdte HSG Barnstorf/Diepholz erwartet in der Handball-Oberliga am Freitag um 20 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamphalle den Tabellenvierten HSG Delmenhorst. Barnstorfs Kapitän Cedric Quader nimmt die Mannschaft nach der schwachen Leistung gegen den Elsflether TB (26:30) in die Pflicht: „Wir müssen unbedingt mit einer anderen Einstellung in die Partie gehen. Ich glaube, es sollte mittlerweile jedem klar sein, dass wir in jedem Spiel eine mindestens hundertprozentige Konzentration und Disziplin brauchen. Wir müssen die Räume in der Deckung eng halten und unser Eins-gegen-Eins-Verhalten verbessern.“