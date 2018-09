Ina Thalmann krönt ihre starke Saison

Gut gemacht: Ina Thalmann vom RV Heiligenfelde und ihr Wallach Hugo H ritten bei der Deutschen Amateur-Meisterschaft im „Kleinen Finale“ in die Top-Ten.

Syke - Eine Platzierung und viele emotionale Momente nahm Ina Thalmann von den Deutschen Amateur-Meisterschaften (DAM) aus Dagobertshausen mit nach Hause. Am Wochenende wetteiferte die 35-jährige Sozialversicherungsfachangestellte vom RV Heiligenfelde mit 43 Dressurreitern, die in Deutschland ihren Sport neben dem Beruf auf höchstem Niveau betreiben, um Titel und Medaillen.

Zum zweiten Mal ermittelten die Amateure unter den Spring- und Dressurreitern auf der Anlage der Familie Pohl bei Marburg ihre Besten. „Das war ein ganz spannendes Wochenende und die Krönung meiner Saison“, resümierte Ina Thalmann strahlend: „Die riesige Halle, super Plätze und viele tolle Reiter und Pferde – dort antreten zu können, war das i-Tüpfelchen“, lobt die Kundenberaterin einer Krankenkasse und Mutter von zwei Kindern aus Syke die Atmosphäre und das Ambiente der Meisterschaft.

Als erste Wertungsprüfung standen für die Reiterin und ihren Wallach Hugo H eine S*-Dressur auf Prix St. Georges-Niveau an. „Wir hatten keine Fehler, aber es hätte besser sein können“, stellte Ina Thalmann selbstkritisch fest. Mit 66,404 Prozent hatte sie sich für das „Kleine Finale“ am darauf folgenden Tag qualifiziert. Dort, im St. Georg Special, erreichte das Paar mit 66,464 Prozent Rang neun und holte sich noch eine Platzierungsschleife ab. Neuer deutscher Amateurmeister in der Dressur ist Paul Paessens. Der Landwirt kommt aus dem Rheinland.

„Das war sehr, sehr emotional“

„Es war für mich eine Ehre, bei der DAM zu reiten und mit anderen den Pferdesportverband Hannover zu vertreten. Und dann noch eine Schleife mitzubekommen, das war sehr, sehr emotional“, berichtete Ina Thalmann und gab zu, dass sie dabei feuchte Augen bekommen habe. „Es war echt schön. Hugo und ich hatten eine erfolgreiche Saison, haben die erste S-Dressur gewonnen. Die DAM war aber noch mal eine andere Hausnummer.“

Zu normalen Turnieren lade man morgens auf, fahre hin, reite und fahre wieder nach Hause. Hier seien die Pferde das ganze Wochenende in Stallzelten untergebracht gewesen und hätten viel zu gucken gehabt. „Auch mein Pferd war ganz anders. Beim ersten Abreiten habe ich gedacht: Oh, wie kriege ich ihn wieder unter Kontrolle“, gestand die Reiterin, die den in der Familie gezogenen Hannoveraner von Hohenstein-Bolero selbst angeritten und ausgebildet hat. Doch dann ging es.

Drei Tage verbrachten die Teilnehmer auf der Reitsportanlage der Marburger Familie Pohl in Dagobertshausen und kamen neben den Prüfungen beim abendlichen Rahmenprogramm und im Stallzelt miteinander ins Gespräch. „Es waren ganz tolle Leute da“, stellt Ina Thalmann fest. Jetzt hat der Alltag die Sport- und Jugendwartin des RV Heiligenfelde wieder. Doch mit den gewonnenen Eindrücken geht die 35-Jährige motiviert in die neuen Aufgaben der kommenden Saison. - sor