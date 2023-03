Teutonia-Trickecke knackt Rehden: 0:1 – BSV verliert Wasserschlacht gegen Ottensen

Von: Daniel Wiechert

Zeit zum Maßnehmen: Ottensens Ole Wohlers setzt zum Siegtreffer in Rehden an. © Wie

Am Ende machte diese eine Ecke den Unterschied. Fußball-Regionalligist BSV Rehden verlor am Samstagnachmittag das Heimspiel gegen FC Teutonia 05 Ottensen mit 0:1 (0:1). Nach dem verlorenen Duell auf dem vom Dauerregen tiefen Rasen appellierte Trainer Kristian Arambasic an die Fans.

Rehden – Sekunden vor dem Eckball hatten Tony Lesueur und Josip Tomic den Rückraum gut abgedeckt, ehe sich Rehdens Franzose von Ottensens Sebastian Hertner noch Richtung Elfmeterpunkt locken ließ. Tomic musste sich nun zwischen zwei Anspielstationen entscheiden, ging mit Erolind Krasniqi mit, der am linken Strafraumeck jedoch bewusst über den Ball trat, sodass das Spielgerät bei Ole Wohlers landete. Der 22-Jährige legte sich den Ball unbedrängt in zentraler Position zurecht, ehe sein satter 25-Meter-Schuss links oben zum 1:0 (27.) einschlug. Das Tor des Tages im Regionalliga-Spiel zwischen dem BSV Rehden und dem FC Teutonia 05 Ottensen war gefallen.

Fußball-Regionalliga: BSV Rehden - Teutonia Ottensen 0:1 (0:1) Rehden: Niemann - Popovic (79. Jobe), Kiene, Becken, Chana (74. Cristescu), Haritonov - Tomic (62. Schlobohm) - A. Arambasic (79. Sindik) - Djumo, Lesueur - Memisevic (62. Coleman. Ottensen: Liesegang - Siala, Uphoff, Hertner (34. Brodersen/87. Coffie) - Istefo, Weidlich, Varela Monteiro, Wohlers (73. Berisha) - M. Brandt (80. Brisevac), Ifeadigo, E. Krasniqi (66. Graudenz). Tor: 0:1 (27.) Wohlers. Schiedsrichter: Bela Bendowski (Eintracht Lübeck).

„Das ist natürlich ärgerlich“, meinte Rehdens Trainer Kristian Arambasic später auf der Pressekonferenz, „weil wir genau diese Situation in der Analyse so dargestellt haben. Das ist das Einzige, was mich heute ärgert, weil uns eigentlich klar war, dass so eine Aktion kommt.“ Ottensens Coach David Bergner gab zu, diese Variante „wirklich häufig geübt zu haben“.

Und selten waren Standardsituationen wichtiger als an diesem regnerischen Samstagnachmittag. Der von ständigen Schauern durchweichte Platz an den Waldsportstätten ließ wahrlich keine feine Klinge zu. „Wir haben von vornherein gewusst, dass man den Kampf annehmen muss, dass man über die zweiten Bälle, über die Persönlichkeit reinkommen muss“, merkte Bergner an: „Das hat meine Mannschaft über 90 Minuten hervorragend gemacht.“

Spieler des Spiels: Ole Wohlers Der 22-Jährige schweißte den Ball nach einstudierter Trickecke zum Siegtreffer ein. Zudem auf Linksaußen mit Zug in die Mitte ein Aktivposten.

Die Rehdener allerdings auch. Getreu ihrem Vereinsmotto „Pure Leidenschaft“ warfen sie sich in jeden Zweikampf, grätschten und ackerten, was das Zeug hielt. Torraumszenen blieben lange aus. In der 22. Minute landete der Ball über Alessio Arambasic und Pierre Becken bei Malik Memisevic. Rehdens Stürmer schirmte ihn in Bedrängnis gut ab, sein Rechtsschuss aus halbrechter Position landete jedoch im Fangnetz. Kurz darauf klappte Ottensens Trickecke – und für Rehden war es nun noch kniffliger. „Man muss sagen, dass Teutonia gerade in der ersten Halbzeit trotz des schweren Bodens den Ball sehr gut laufen gelassen hat“, erklärte Arambasic: „Wir sind viel hinterher gelaufen, mussten viel arbeiten auf dem tiefen Boden.“

Trainer Arambasic appelliert an die Fans

Der im zweiten Durchgang noch unbespielbarer daherkam. Arambasic brachte für die letzte halbe Stunde Kopfballspezialist Alexander Schlobohm und andere Offensivspieler, doch die Teutonia-Defensive um den Ex-Rehdener Gazi Siala war auch bei hohen Bällen auf Zack. Einmal waren die Gäste allerdings zu weit aufgerückt. Daniel Haritonov spielte einen klugen Vertikalpass auf Kevin Coleman, der den kreuzenden Bocar Djumo mitnahm. Der 28-Jährige zog von rechts in den Strafraum, seinen Linksschuss klärte Keeper Marius Liesegang per Fußabwehr. „Wenn Bocar den macht, ist es am Ende ein glückliches Unentschieden, das wir dann natürlich trotzdem gerne mitgenommen hätten“, sagte Arambasic. Sein Führungsspieler Niklas Kiene sprach davon, dass es bitter sei, wenn man „durch so einen Sonntagsschuss verliert“, richtete den Blick sodann auf die kommenden Wochen Abstiegskampf: „Insgesamt haben wir zusammen wieder gut verteidigt. Wir müssen so weitermachen, wir haben alles selbst in der Hand.“ Arambasic nahm die Rehden-Anhänger mit ins Boot: „Ihr müsst kommen, wir brauchen euch als Unterstützung, wir brauchen euch draußen alle zusammen, damit wir gemeinsam die wichtigen Punkte holen.“