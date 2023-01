Jason Lee Hoppe krönt sich zum Landesmeister: Junioren-Hochspringer triumphiert in der Halle

Von: Christiane Golenia

Sprung ins Glück: Jason Lee Hoppe krönte sich im Hochsprung zum neuen Junioren-Landesmeister. © görlitz

Bei den Hallen-Landesmeisterschaften der Männer, Frauen und U 18-Jugend deklassierte Lynn Michelmann vom TSV Asendorf ihre älteren Konkurrentinnen. Die 14-Jährige steigerte sich im Weitsprung auf eine neue Bestweite von 5,50 Meter und sicherte sich damit souverän den Landesmeistertitel bei der weiblichen U 18-Jugend. Bei den männlichen Junioren wurde Jason Lee Hoppe (LC Hansa Stuhr) im Hochsprung als neuer Landesmeister seiner Favoritenrolle gerecht.

Hannover – Die Vorgabe von Trainerin Ute Schröder hatte gelautet, den Endkampf der besten acht Teilnehmer zu erreichen. Das setzten ihre sechs Athleten um – und noch weit mehr. Mit ihrer Siegesweite von 5,50 Meter führt Lynn Michelmann nun aktuell die deutsche Bestenliste in ihrer Altersklasse W 15 an. Im Dreisprung stellte Michelmann als Sechste mit 10,74 Metern ihre Bestweite ein. Gelingen beide Weiten auch in der Freiluftsaison, hätte sie das Ticket für die Deutschen Meisterschaften der U 16 sicher. Yfke Nordmeyer, ebenfalls Jahrgang 2008, erzielte als Achte mit 10,34 Metern ebenfalls eine neue Bestweite. Über persönliche Rekorde konnten sich auch die ein Jahr älteren Adina Kammann und Jelka Brüning freuen. Kammann wurde über 400 Meter in 63,51 Sekunden Vierte und kam über 200 Meter mit 27,38 Sekunden auf Rang sechs. Brüning qualifizierte sich über 60 Meter Hürden mit 9,76 Sekunden für den Endlauf und wurde dort mit 9,98 Sekunden Siebte.

Ordentlicher Satz: Lynn Michelmann führt mit 5,50 Metern die deutsche Bestenliste der W 15 an. © golenia

Als Vizemeister feierte Leon Michelmann im Weitsprung der U 18 mit 6,31 Metern ein gutes Comeback. Aaron Puraschwitz (Jahrgang 2005) behauptete sich als Jüngster in der Männerkonkurrenz mit Platz vier im Dreisprung (12,68 m) und Platz sieben im Weitsprung (5,99 m). Auch für den LC Hansa Stuhr gab es einmal Gold und einmal Silber zu feiern. Hoppe stieg bei 1,84 Metern in den Wettkampf ein, bei 1,87 Metern schieden die letzten Konkurrenten aus. Auch die 1,90 Meter meisterte er im ersten Versuch. Abwechslungsreicher gestaltete Vereinskollegin Carolin Evers ihren Hochsprung. „Da wechselten sich gute mit weniger guten Sprüngen ab“, beobachtete Trainer Berthold Buchwald. Die 15-Jährige stellte am Ende als Vizemeisterin der U 18 mit 1,61 Metern ihre Hallen-Bestleistung ein. Eine enorme Leistungssteigerung gelang ihr dafür im Dreisprung. Alle Sprünge über 10,50 Metern, der beste mit 11,04 Metern brachte Platz vier. Auch Evers wird in drei Wochen bei den U 16-Titelkämpfen erneut um Medaillen kämpfen.

Weitere Ergebnisse Hallen-Landesmeisterschaften Männliche Jugend U 18, 60 m: 10. Leon Michelmann (TSV Asendorf) 7,57 sec. Kugel: 4. Wahed Said Badel (TuS Sulingen) 10,54 m.

Weibliche Jugend U 18, 60 m: 12. Adina Kammann (TSV Asendorf) 8,37, 14. Nina Lenz (TuS Sulingen) 8,47. 200 Meter: 10. Nina Lenz 28,33. 800 Meter: 11. Pia-Lotte Leymann (TuS Sulingen) 2:51,77 min. Hochsprung: 10. Jelka Brüning (Asendorf) 1,47 m.