Sportlerwahl: „Harry kämpft immer für mich“ - Ponyreiterin Wegener holt Gold beim Hannoverschen Landesturnier

Von: Sonja Rohlfing

Teilen

Große Sprünge sind für Claire Wegener vom Reitverein Lembruch und ihren Ponywallach Harry kein Problem. Das haben die beiden in diesem Jahr gleich mehrfach gezeigt. © wegener

In ihrem letzten Jahr in der Altersklasse „Ponyreiter“ hat Claire Wegener noch einmal richtig Gas gegeben. Zum dritten Mal ließ sich die Springreiterin vom Reitverein Lembruch eine Goldmedaille beim Hannoverschen Landesturnier umhängen. Immer saß sie dabei im Sattel ihres Ponywallachs Harry. „Harry kämpft immer für mich“, lobt die 16-Jährige den Rappen, dem sie viel zu verdanken hat.

Lembruch – „Nach 2019 und 2021 bin ich nun 2022 zum dritten Mal Landesmeisterin geworden“, freut sich Claire Wegener. Auch 2020 war sie dabei. „Da bin ich tatsächlich in der ersten Prüfung runtergefallen“, erinnert sich die Ponyspringreiterin und lacht. Diesmal lief es besser. „Wir hatten tolle Runden“, erklärt die Lembrucherin. Nach einem Stechen stand sie wieder ganz oben auf dem Podest.

„Wir sind beide ehrgeizig und wollen gewinnen“

Seit Anfang 2019 sind Claire Wegener und der Ponywallach gemeinsam am Start. „Es hat bei uns beiden von Anfang an einfach gepasst. Wir sind beide ehrgeizig und wollen gewinnen“, sagt die Springreiterin. „Mit der Zeit sind wir immer präziser im Zusammenspiel geworden“, freut sich die 16-Jährige. So haben sie sich an größere Aufgaben herangearbeitet. In Pony-M-Springen werden die Hindernisse bis 1,35 Meter Höhe und Weite aufgebaut.

18-jähriger Rappe mit Kampfgeist und großem Herz

Der 18-jährige Rappe mit einem Stockmaß von nur 1,46 Meter ist bekannt für seinen Kampfgeist und sein großes Herz. „Dass das Pony in dem Alter noch frisch und ehrgeizig ist, zeigt mir, dass ich alles richtig mache“, sagt Claire Wegener, die 2022 außerdem mit vorderen Platzierungen beim Preis der Besten in Warendorf und bei den Future Champions in Hagen am Teutoburger Wald glänzte. Beides sind bedeutende Nachwuchsveranstaltung für die Elite der jungen deutschen Pferdesportler. Wer dort vorne dabei ist, empfiehlt sich für nationale und internationale Aufgaben.

Für Kino- und Fernsehfilme vor der Kamera

Obwohl nominiert, hat Claire Wegener die Deutsche Jugendmeisterschaft dann doch ausgelassen – für Dreharbeiten. Schon mehrmals stand die Jugendliche für Kino- und Fernsehfilme vor der Kamera. Daneben stehen noch Tennis, Ballett und Klavier im Terminkalender der Schülerin. Die Tage der 16-Jährigen sind damit eng getaktet.

Harry nimmt Wegener die Angst vorm Springen

Im Sattel sitzt Claire Wegener, seit sie denken kann. Ihre Eltern betreiben einen Reiterhof mit Schwerpunkt Ausbildung von Reitern und Pferden in Lembruch. Schon als Kleinkind hat ihr Vater sie mit in den Sattel genommen. „Vorm Springen war ich am Anfang tatsächlich recht ängstlich. Ich wollte eigentlich lieber Dressurreiten“, gibt Claire Wegener zu und schmunzelt. „Das hat sich mit Harry geändert. Seitdem habe ich richtig Bock auf Springen. So ist das eben manchmal.“

„Ich bin jetzt umgestiegen auf Caspar blue“

Das wird auch nach Ende ihrer Zeit in der Altersklasse „Ponyreiter“ so bleiben. „Ich bin jetzt umgestiegen auf Caspar blue“, erklärt Claire Wegener. Mit dem Großpferd, mit dem ihre ältere Schwester Carola 2014 den Vize-Weltmeistertitel bei den jungen Springpferden holte, plant die 16-Jährige ihren Einstieg in die Altersklasse „Junioren“.

Harry kann sein Rentnerleben genießen

„Harry ist immer noch super fit. Das ist schon erstaunlich. Er wird jetzt von meinem kleinen, zehnjährigen Bruder Arian geritten“, erzählt Claire Wegener. „Danach kann er bei uns das Rentnerleben genießen. Er bleibt in der Familie“, betont die 16-Jährige und lobt noch einmal ihr Erfolgspony.

Hier geht es zur Sportlerwahl-Übersichtsseite