Für Tamas ist ein Sieg Pflicht

Tischtennis-Bundesligist Werder gegen Jülich haushoher Favorit

+ Lässt keine Zweifel: Werder-Trainer Cristian Tamas rechnet fest mit einem Sieg gegen Jülich. Foto: WESTERMANN

Bremen - Setzt Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen seinen Aufwärtstrend fort? Immerhin scheiterten die Hanseaten Anfang des Jahres im Pokalfinale nur knapp mit 1:3 am Spitzenreiter TTF Ochsenhausen, düpierten dann den Tabellenvierten 1. FC Saarbrücken mit 3:2 und zogen auch beim Fünften PSV Mühlhausen beim 2:3 nur hauchdünn den Kürzeren. Was soll da also morgen um 15.00 Uhr gegen das punktlose Schlusslicht TTC Jülich schon schief gehen?