„Tag zum Vergessen“ für Trainer Dikhtyar: Wagenfeld verliert in Rehburg

1:3-Niederlage für Julian Gläser und Wagenfeld. © Krüger

„Die Körpersprache hat mir nicht gefallen“, ärgerte sich Sergiy Dikhtyar. Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Wagenfeld sah bei der 1:3 (0:1)-Niederlage beim RSV Rehburg „ein Spiel ohne Leidenschaft“ seines Teams.

Rehburg – Früh nutzte Rehburg die Schwächen im Wagenfelder Aufbauspiel aus. Einen 25-Meterschuss konnte TuS-Torwart Mario Nolting noch an den Pfosten lenken, doch den zurückspringenden Ball zimmerte Delbrin Haso aus sieben Metern zum Rehburger 1:0 ins Tor (9.). „Wir hatten viel zu viele Fehler im Spielaufbau, haben den Gegner damit aufgebaut“, sagte Dikhtyar, der sein Team genau vor dieser Gefahr gegen den Aufsteiger gewarnt hatte: „Selbst hat der Gegner nicht viel produziert, sich wie beim Handball um den eigenen Strafraum postiert. Wir sind nicht durchgekommen.“

Pfostenschuss, Freistoßtor, kurze Wagenfelder Freude

Für die beste Wagenfelder Torannäherung hatte bis dato Alec Kuhlmann gesorgt. Seine Hereingabe vorbei an Freund und Feind wurde lang und länger und prallte schließlich vom Pfosten in die Arme des RSV-Torwarts Nils Bleeke. Auf der anderen Seite zirkelte Rehburgs Artur Zielke einen 18-Meter-Freistoß zum 2:0 ins kurze Eck (52.). „Der Ball geht an unserer Mauer vorbei. Die müssen wir besser stellen“, monierte Dikhtyar, der dann doch noch einmal jubeln konnte. Nach zwei zuvor parierten Kopfbällen von Chris Brüggemann schlug der Torjäger bei seiner dritten Chance zu, schob nach langem Ball alleine vorm Kasten zum 1:2 ein (88.). Doch die Wagenfelder Freude währte nicht lange. Andrei Sabou fälschte eine Rehburger Flanke ins eigene Tor ab – 1:3 (89.).

„Ein Tag zum Vergessen“ für Dikhtyar: „Wir müssen jetzt kleine Brötchen backen und zusehen, dass wir uns von den Abstiegsplätzen fernhalten.“

Bezirksliga: RSV Rehburg - TuS Wagenfeld 3:1 (1:0) Wagenfeld: Nolting - Nandzik, Gläser, Kuhlmann, Akbas, Faur, Brüggemann, Kramer (19. Schneider), Schulze, Sabou, Brüning.

Tore: 1:0 (9.) Haso, 2:0 (52.) Zielke, 2:1 (88.) Brüggemann, 3:1 (89./Eigentor) Sabou.

Schiedsrichter: Mathias Michael Becker.