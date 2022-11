Tag der Joker dank Jobe und Sindik: Rehden bezwingt Emden mit 2:1

Von: Cord Krüger

Pure Erleichterung nach dem 2:1: Rehdens Lovro Sindik (vorn, 2. von links) bejubelt seinen Treffer zum 2:1 eher still, Julijan Popovic (links), Ausgleichs-Torschütze Ebrima Jobe, Daniel Haritonov, Alessio Arambasic, Kevin Coleman, Angelos Argyris (von rechts) und Niklas Kiene (dahinter) strahlen dafür umso mehr. © Krüger

Am Ende drehte Kickers Emden noch mächtig auf. Allerdings erst nach dem Abpfiff des Regionalliga-Spiels und nur in Gestalt einiger vergrellter Fans, die auf dem Weg zum Ausgang der Rehdener Waldsportstätten Plastikstühle von der Terrasse auf den darüber liegenden Balkon des BSV Rehden schleuderten. Der Randale mit einigen zersplitterten Stuhlbeinen vorausgegangen waren warme, bisweilen heiße Worte und Fangesänge beider Lager, worauf sich der ostfriesische Frust nach der 1:2 (1:0)-Niederlage bei den Rehdenern entlud.

Rehden – In den 95 Minuten zuvor hingegen hatte der BSV am Samstag mehr Temperament gezeigt. „Wir wollten den Sieg eher als Emden – das hat man gesehen“, lobte Trainer Kristian Arambasic die Einstellung: „Wir haben mehr Herz und Leidenschaft an den Tag gelegt – von daher schmeckt dieser Sieg besonders lecker.“

Arambasic: „Shamsu wird uns erst mal fehlen“

Weitaus weniger nach seinem Geschmack war die Anfangsphase. Sein Team lag früh zurück, weil erst Niklas Kiene und dann Pierre Becken den Ball verloren. Jotham Adeniran bestrafte dies mit dem 1:0 ins lange Eck (6.). Kurz darauf verhinderte BSV-Torwart Flemming Niemann allein gegen Tade Niehues das 0:2 (9.) und lenkte einen Versuch Adenirans gerade so zur Ecke (17.). Anschließend Rehdens nächster Dämpfer: Flügelflitzer Shamsu Mansaray musste nach einem unnötigen Offensivfoul von Tido Steffens ins Krankenhaus. „Shamsu wird uns erst mal fehlen“, bedauerte Arambasic: „Wahrscheinlich ist es ein Bänderriss im rechten Sprunggelenk.“ Für den 23-Jährigen kam Ebrima Jobe rein. Der zuletzt glücklose Dauerspieler hatte erstmals seit Ende September auf der Bank Platz nehmen müssen.

Fußball-Regionalliga Nord: BSV Rehden - Kickers Emden 2:1 (0:1) Rehden: Niemann - Popovic, Becken, Kiene, Haritonov - Arambasic (88. Cristescu), Tomic (61. Sindik) - Mansaray (19. Jobe), Lesueur (61. Argyris), Coleman - Memisevic.

Emden: Djokovic - Goosmann (89. Bamezon), Eilerts, Faqiryar, Konda (80. Cordes) - Köster (89. Issa), Sillah (80. Jabbie) - Ndiaye, Steffens, Niehues (80. Visser) - Adeniran.

Tore: 0:1 (6.) Adeniran, 1:1 (57.) Jobe, 2:1 (64.) Sindik.

Bes. Vork.: Djokovic hält Foulelfmeter von Kiene (76.).

Schiedsrichter: Jannik Weinkauf (VfL Oldenburg). Zuschauer: 130.

Den ersten Torschuss der Gastgeber gab jedoch ein Abwehrmann ab: Julijan Popovic zielte haarscharf am rechten Giebel vorbei (20.). Drei Minuten später zwang Malik Memisevic Emdens Schlussmann Isaak Djokovic per Direktabnahme zur ersten Rettungstat. Nach einer halben Stunde hätte es 1:1 stehen müssen, doch erst rettete Djokovic gegen Tony Lesueur (33.), dann zögerte der frei durchlaufene Memisevic zu lange, sodass Nick Köster noch einen Fuß zwischen seinen Ball bekam (34.). „So eine Phase ohne eigenes Tor gehört für einen Stürmer auch dazu – aber meine Zeit wird noch kommen“, versprach Memisevic. „Zum Glück sprang heute trotzdem ein verdienter Sieg für uns heraus.“

Jobe erst „traurig“, dann „guter Dinge“

Vor allem dank einer engagierteren zweiten Hälfte: Zwei Minuten nach Wiederanpfiff schoss Lesueur einen guten Freistoß von rechts, doch Jobe scheiterte aus drei Metern per Flugkopfball an Djokovic. Aber in seiner nächsten Szene netzte „Bolly“ Jobe: Einen langen Ball von Kiene verlängerte Popovic per Kopf, Memisevic störte zwei Emder Verteidiger, Jobe lief hinter sie, nahm die Kugel an und schob sie zum Ausgleich ein (57.). Zwar jubelte der 25-Jährige danach nicht, doch hinterher verriet er: „Das hat gut getan. Natürlich denkt man als Stürmer viel nach, wenn man nicht trifft. Jetzt war ich schon seit sieben Spielen ohne Tor, das hat mich traurig gemacht. Aber heute bin ich wieder guter Dinge.“

Djokovic hält Foulelfmeter von Kiene

Auch Arambasic freute sich über Jobes beendete Flaute: „Das wird ihm Auftrieb geben – und jetzt haben endlich alle da vorn wieder getroffen.“ Zudem stachen seine anderen Joker: Der gerade erst eingewechselte Angelos Argyris eroberte im Strafraum den Ball, legte ab auf Niklas Kiene – und dessen Querpass drosch der wie Argyris erst drei Minuten zuvor in die Partie gekommene Lovro Sindik neben den linken Innenpfosten zum 2:1 ein (64.). Kiene hätte alles entscheiden können, doch Djokovic kratzte seinen Elfmeter aus dem rechten unteren Eck (76.). Zuvor hatte Milad Faqiryar im Strafraum gegen Memisevic den Ellbogen ausgefahren. „Im Moment bin ich eher für die Vorarbeiten zuständig – aber leider haben wir den Elfer nicht reingemacht“, haderte Memisievic. „Trotzdem hat es gereicht, weil wir in diesem schweren Spiel bis zum Schluss an uns geglaubt haben.“

Ähnlich sah es Arambasic: „Die Jungs haben nach dem Rückstand die Ruhe bewahrt.“

Spieler des Spiels: Isaak Djokovic Emdens Torhüter hielt sein Regionalliga-Schlusslicht lange im Spiel, parierte öfter vor freien Rehdenern und hielt Niklas Kienes Elfmeter.