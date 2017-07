Syker Weitspringer verpasst bei Senioren-DM Bronze

Der Syker Weitspringer Johannes Keese gab bei der Senioren-DM in Zittau alles und schaffte in seinem besten Versuch 5,41 Meter. Das langte zu Platz vier in der AK 45.

Zittau - „Eine Medaille? Könnte passieren!“, hatte Johannes Keese (TuS Syke) vor seinem Start in Zittau vermutet. Tatsächlich verpasste der Syker bei seiner ersten Teilnahme an deutschen Seniorenmeisterschaften als Vierter im Weitsprung der Altersklasse M 45 mit 5,41 Metern nur knapp einen Medaillenrang.

Knapp war es für Keese bereits bei der Qualifikation für die „Deutschen“ zugegangen. Bei den Norddeutschen Seniorenmeisterschaften in Celle hatte er mit seiner Siegerweite von 5,56 Metern überraschend und zugleich deutlich die Qualifikationweite von 5,40 Metern überboten. Danach war schnelles Handeln angesagt: „Es war der allerletzte Tag vor Ablauf der Meldefrist. Also haben wir die Meldung abends noch eben auf den Weg gebracht.“

Beim Anlauf zuviel verschenkt

In Zittau freute sich Keese, der beim TuS Syke als Geschäftsführer zugleich für die Geschicke seines Vereins mitverantwortlich ist, über die Betreuung durch den in früheren Zeiten für den TuS als Paraathlet sehr erfolgreichen Sportfreund Ingo Geffers. Doch auch der konnte keinen Einfluss darauf nehmen, was am meisten störte, nämlich auf das durchwachsene Wetter und vor allem den böigen Wind. „Das soll jetzt keine Ausrede sein, schließlich traf das alle Athleten gleichermaßen“, stellt Keese klar. „Ich hätte gerne meine Leistung von Celle bestätigt, was eine Medaille bedeutet hätte. Aber leider habe ich beim Anlauf immer wieder viel verschenkt. Dennoch: Insgesamt bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden“

Den Titel sicherte sich Favorit Ludwig Döring (SV Sömmerda) mit 6,00 Metern. Zu Bronze fehlten Keese 13 Zentimeter. Für Keese soll es nicht die letzte DM-Teilnahme sein: „Für 2018 bin ich mit meiner in diesem Jahr erzielten Weite bereits qualifiziert. Der Start hat Spaß gemacht, gerne wieder!“

