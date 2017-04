Gerlach – der Baumeister und die Herkulesaufgabe

Heiligenfelde - Von Arne Flügge. Sven Plaumann hat seine Zusage, ab der kommenden Saison neuer Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Heiligenfelde zu werden, zurückgezogen (wir berichteten) – und damit beim Club natürlich hektische Betriebsamkeit ausgelöst. Ende April muss sich der SVH auf die Suche nach einem neuen Coach machen. Ein überaus schwieriges Unterfangen. Zudem kommen stets neue Gerüchte auf, dass immer mehr Spieler auf dem Absprung sind. „Die Absage kam natürlich zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt“, sagt Heiligenfeldes Vereinsvorsitzender Christian Gerlach: „In unserer schwierigen Situation war das plötzlich und überraschend. Wir müssen jetzt schnell Lösungen finden.“

Sowohl der SV Heiligenfelde als auch Plaumann führen rein private Gründe des Trainers für den Rückzug an. Das gilt es zu akzeptieren. Doch die Frage bleibt erlaubt: Hat nicht auch der plötzlich große kolportierte personelle Aderlass in der ersten Herrenmannschaft die Entscheidung Plaumanns zumindest mit beeinflusst? Immerhin verliert der Bezirksligadritte eine Reihe an Spielern – auch an Stammkräften. „Das kann ich nicht sagen. Bei unserem Gespräch hat das jedenfalls keine Rolle gespielt“, beteuert Gerlach. Plaumann war gestern für für einer Stellungnahme nicht zu erreichen.

Janek Piontek, Marek Löffler und Toptorjäger Joshua Brandhoff wechseln mit Trainer Walter Brinkmann zum Bremen-Ligisten Brinkumer SV, Tobias Marquardt und Philipp Albrecht zieht es wohl zum TSV Weyhe-Lahausen in die Kreisliga. Zudem soll Ersatztorwart Marcel Kappermann mit dem TVE Nordwohlde kokettieren. Und: Die Mittelfeld- und Stammspieler Martin Roughley sowie Nils Kummer werden Gerüchten zufolge mit dem designierten Bezirksliga-Aufsteiger FC Sulingen in Verbindung gebracht. Eine Rückkehr zu ihrem Heimatverein scheint nicht ausgeschlossen. FC-Trainer Stefan Rosenthal wollte gestern „keine Wasserstandsmeldungen verbreiten“, wie er sagte, machte aber auch klar: „Ich würde sie natürlich mit Kusshand zurücknehmen.“

Sollte dieses gesamte Szenario eintreten, würde der SV Heiligenfelde gleich acht Spieler verlieren. Eine Anzahl, die kaum zu kompensieren sein dürfte. Von seinem Status einer Spitzenmannschaft der Bezirksliga müsste sich der Club verabschieden. Doch Halt, sagt SVH-Boss Gerlach: „Das sind alles nur Spekulationen.“ Denn bis auf die drei Spieler, die nach Brinkum gehen, hätten alle anderen ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. „Sie stehen also noch bei uns im Wort. Schließlich haben sie dem Verein und der ersten Mannschaft zugesagt und das nicht davon abhängig gemacht, welcher Trainer kommt. Von daher gehe ich davon aus, dass der Kader – Stand heute – so bleibt.“

Natürlich sieht auch Gerlach die Gefahr, dass sich Spieler trotzdem noch umentscheiden könnten. Und er räumt ein, dass die Gerüchte, die sich um die genannten Spieler ranken, für ihn nicht neu sind: „Wir wissen, dass mit ihnen gesprochen wird, doch da ist noch alles offen.“

Absolute Priorität habe aber jetzt die Suche nach einem Trainer, mit dem der Verein dann die personellen Planungen vorantreiben und die von Plaumann bereits geführten Gespräche finalisieren kann. Doch es bleibt wenig Zeit, potenzielle Kandidaten sind auf die Schnelle schwer zu finden, weil sie entweder ihrem derzeitigen Club bereits zugesagt oder einen neuen Verein gefunden haben. „Das ist natürlich ungünstig. Aber wir sprechen keinen Trainer an, der einen Job hat, das ist nicht unser Stil“, macht Gerlach deutlich. So wird erneut der Name Jörn Meyer (ehemals Bruchhausen-Vilsen) gehandelt. Ob es eine interne Lösung mit Zweitherren-Trainer Frank Janshen gibt, ließ der Vereinschef ebenfalls noch unbeantwortet.

Bis zum Wochenende, so der 33-Jährige, könnte sich allerdings schon etwas tun. „Wir setzen uns am Samstag nach dem Spiel zusammen, und ich denke, wir haben danach etwas mehr Klarheit“, sagt Gerlach: „Schließlich müssen wir vorankommen. Die Zeit drängt.“