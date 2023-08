Brokser Partybefehl nach spektakulärem Marktspiel-Sieg gegen Mühlenfeld

+ © Schlickmann Harter Kampf, starke Moral: Hier macht es Broksens Florian Wacker (rechts) gegen Mühlenfelds Dominik Ernst vor. © Schlickmann

Ein Jahr später hat der SV Bruchhausen-Vilsen das „Frustsaufen“ gegen Feierlichkeiten eingetauscht. Mit bester Stimmung ging es nach dem 3:2-Erfolg gegen den TSV Mühlenfeld auf den „Brokser Markt“. Passend dazu kündigte Nick Brockmann „Vollgas“ an.

Bruchhausen-Vilsen – Torsten Klein grinste breit, als er Nick Brockmann den „Bullenschluck“ in die Hand drückte. „Ein ,Nein‘ gibt es nicht“, sagte der Trainer zu seinem Fußballer. „Hat ja nicht so viel Prozent“, schmunzelte Brockmann. Der 43er eröffnete die Feierlichkeiten der Bezirksliga-Kicker des SV Bruchhausen-Vilsen, die nach dem grandiosen 3:2 (1:1) im Marktspiel gegen den TSV Mühlenfeld bis tief in den Sonntag hineinreichten.

„Heute gibt’s nur Vollgas“, hatte Brockmann bereits vor dem „Bullenschluck“ angekündigt, bei Klein hörte es sich so an: „Immer Feuer – das muss sein.“ Schließlich war es sein erster Sieg in dieser „besonderen“ alljährlichen Partie parallel zum „Brokser Markt“ gewesen, nach den Corona-Jahren hatte vergangene Saison die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst den Partycrasher gespielt (1:2). „Da war es dann Frustsaufen“, erinnert sich Brockmann verschmitzt grinsend: „Da ging es bis vier Uhr.“

+ Die richtige Kulisse für ein intensives Spiel: Vilsens starker Torhüter Maximilian Kues vor dem Riesenrad des „Brokser Marktes“. © Schlickmann

Am Abend sei es – wenig überraschend – „überhaupt nicht schlimm“ gewesen, berichtete Klein: „Heute Morgen schon. Aber so langsam geht es wieder. Es war natürlich durch das Ergebnis eine richtig geile Feier!“

Von den insgesamt 700 Zuschauern in der Marktplatzarena angestachelt, hielten die Brokser zu Beginn richtig gut mit Mühlenfeld – für Klein immerhin einer von zwei „Topfavoriten auf die Meisterschaft“ – mit. Und Dennis Böschen belohnte das mit seinem Führungstor nach einer Ecke (18.). Der Gegentreffer allerdings weckte den TSV ein wenig, in der Folge hatten die Platzherren immer wieder ihre Probleme mit den pfeilschnellen Mühlenfeldern um Goalgetter Patrick Mesenbring. So verdienten sich die Gäste das 1:1 durch Justin Drechsler (25.), der nach einem langen Ball traf. „Du kannst sie halt nicht das ganze Spiel in Schach halten“, erkannte Klein an.

+ Die LED-Wand zeigt es an, der Torschütze sieht sich selbst: Madun Manka nach seinem Ausgleichstreffer. © Schlickmann

Die Dominanz hielt auch nach dem Wechsel zunächst an, und so drehte Sönke Ubben das Spiel mit seinem Tor nach einer Ecke (57.). Doch dann brachte Klein den umtriebigen Walid Garaf (62.) und Gerrit Jüttner (67.) – und Vilsen kam wieder auf. Madun Mankas Abstauber am zweiten Pfosten (72.) kam in dieser Phase kaum überraschend, und als dann auch noch Jüttner zum 3:2 einschweißte (81.), brachen alle lila-weißen Dämme.

„Diese Moral ist einfach geil“, jubelte Klein: „Die Jungs haben sich zurückgekämpft.“ Mit seinen Wechseln hatte der Trainer ebenfalls Anteil am Sieg, „Walid hat Schwung gebracht“, lobte er: „Und für Gerrit freut es mich einfach. Er ist so oft hintendran, und das Tor macht er einfach gut.“

Spieler des Spiels: Maximilian Kues Hielt seine Brokser im Spiel, als Mühlenfeld richtig aufdrehte – und machte damit das Comeback möglich.

Ganz besonders schwärmte Klein allerdings von Maximilian Kues. „Über den Spieler des Spiels gibt es keine zwei Meinungen“, betonte der Coach. Sein Torhüter hatte seine Mannschaft – gerade in der Mühlenfelder Drangphase – mit mehreren bockstarken Paraden im Spiel gehalten.

So parierte er im Eins-gegen-Eins mit Mesenbring (22.), Gianluca Axler (32.) und Drechsler (39.) – und auch die letzte Aktion des Spiels gehörte Kues: Auf einmal kam Noah Peters in gefährlicher Position zum Abschluss, doch der SVBV-Keeper schmiss sich in den Weg, rettete mithilfe des rechten Pfostens, begrub den Ball unter sich (90. + 3) – und leitete damit die große Marktparty ein.