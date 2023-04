SG Bruchhausen-Vilsen/Barrien - einziges Ü65-Team im Kreis: Die „Super Oldies“ legen wieder los

Von: Malte Rehnert, Julian Diekmann

Sie haben immer noch große Lust auf Fußball: Zur Ü 65 der SG Bruchhausen-Vilsen/Barrien – hier ein Bild aus der Vorsaison – gehören (vorne von links) Hans-Herbert Brüning, Johann Mügge, Erwin Wolters, Manfred Aufderheide, Frank Pellmann sowie (hinten von links) Willi Wöhler, Reinhard Kleinschmidt, Jan Meybohm, Heinz Nentwig, Uwe Vogel, Werner Kastendieck, Norbert Gloor und Rolf Helmers. Es fehlen Heinrich Habighorst und Gerhard Bobrink. © hamann

Die SG Bruchhausen-Vilsen/Barrien ist das einzige Ü 65-Team im Fußball-Kreis Diepholz. Entstanden aus einer „Schnapsidee“ auf dem Brokser Heiratsmarkt, haben die „Super Oldies“ noch immer viel Spaß an ihrem Sport. Auch wenn nicht mehr alles so klappt wie früher. Am Mittwoch startet die SG in die Rückrunde.

Br.-Vilsen – Auf dem Brokser Heiratsmarkt werden jedes Jahr zahlreiche Ehen geschlossen – aber nur für ein paar Tage. Deutlich länger hält inzwischen eine besondere sportliche Verbindung. Entstanden an einem Tresen des großen Volksfestes. Die SG Bruchhausen-Vilsen/Barrien ist die erste und einzige Ü 65-Mannschaft im Fußballkreis Diepholz. Die „Super Oldies“, wie sie sich selbst nennen, nehmen ganz regulär am Ligabetrieb teil und starten am Mittwoch (19.30 Uhr) in die Rückrunde – mit einem Heimspiel in Vilsen gegen die SG Pennigbüttel. „Wir alle fiebern dem Auftakt schon entgegen“, sagt Kapitän Reinhard Kleinschmidt.

Doch beginnen wir mit der Entstehung dieser außergewöhnlichen Fusion. „Wir haben einige im Verein, die im gehobenen Alter gerne noch Fußball spielen wollen. Doch leider waren es nicht genug, um eine neue Mannschaft zu gründen“, erinnert sich Johann Mügge, Geschaftsführer und Spartenleiter des SV Bruchhausen-Vilsen. Ähnlich ging es den Routiniers des TSV Barrien. Da lag es nahe, sich zusammenzutun. Doch es brauchte eine „Schnapsidee“ (Mügge), um dann auch Nägel mit Köpfen zu machen. Mügge und der Barrier Werner Kastendieck betreiben seit vielen Jahren gemeinsam einen Bier-Pavillon auf dem Brokser Markt. Da spricht man natürlich auch über Fußball – und irgendwann eine mögliche Spielgemeinschaft, die als „Siebener“ auf Kleinfeldern antritt. Sie gründeten „vor sieben, acht Jahren“ (Mügge) eine Ü 60, aus der mittlerweile die aktuelle Ü 65 geworden ist.

„Die beiden Orte liegen recht weit auseinander, deshalb ist dieser Zusammenschluss schon ein bisschen ungewöhnlich“, meint Mügge, Spielertrainer und Manager der Truppe, „aber es passt eben menschlich sehr gut, wir verstehen uns alle prima.“ Bester Beweis: Zusammen mit der Ü 60 unternimmt die Ü 65 jedes Jahr eine Mannschaftsfahrt. Hamburg, Berlin, Freiburg, Stuttgart, Dresden oder Leipzig, um nur ein paar innerdeutsche Ziele zu nennen, waren schon dran. Und im September geht‘s wieder los.

Von der „super Gemeinschaft“ schwärmt auch Kleinschmidt: „Ich spiele seit 55 Jahren Fußball und muss sagen: Es macht mehr Spaß denn je.“ Nur zu trainieren, war dem ehemaligen Vilser Vereinsvorsitzenden jedoch nicht genug: „Ein gewisser Wettkampfcharakter tut gut. Es erhöht doch den Reiz. Und man kann zwischendurch mal auf die Tabelle gucken.“

Am 23. September 2020 bestritt die SG – mit neun Spielern aus Vilsen und vier aus Barrien – ihr erstes Punktspiel (zweimal 30 Minuten). In einer Liga mit Mannschaften aus vier Kreisen: Diepholz, Verden, Rotenburg und Osterholz. Weil es eben nicht allzu viele „Super Oldies“ gibt. Nach dem 4:1 gegen Pennigbüttel folgten drei weitere Partien, ehe Corona für den vorzeitigen Saisonabbruch sorgte. Die Spielzeit 2021/22 beendete das Team auf Rang sechs und erreichte das Pokalfinale, momentan ist es mit fünf Punkten Vierter. Die Klasse, in der munter ein- und ausgewechselt werden darf, besteht nur noch aus sechs Mannschaften: SG Uphusen, TSV Etelsen, SG Pennigbüttel, SG Wahnebergen, SG Visselhövede und Vilsen/Barrien. Die SG Thedinghausen zog während der Spielzeit zurück. „Wir sind aber eine stabile Liga mit hartem Kern“, urteilt Mügge.

Dass alle Gegner aus anderen Landkreisen kommen und die Fahrten bei Auswärtsspielen demnach teilweise nicht gerade kurz sind, stört Kleinschmidt nicht. „Was ist denn eine halbe Stunde oder Stunde im Auto, wenn aus der Mannschaft fast alle schon in Rente sind und mehr Zeit haben?“, fragt er: „Außerdem wäre eine Tour im großen Landkreis Diepholz, zum Beispiel nach Lemförde, ähnlich lang.“

Um fit zu bleiben, trainiert die Ü 65 (die Vilser in Vilsen, die Barrier in Barrien) einmal pro Woche und hat auch während der fast sechsmonatigen Winter-Auszeit nicht aufgehört. „In unserem Alter können wir uns lange Pausen nicht mehr erlauben. Das machen unsere Körper nicht mehr mit“, sagt Mügge und fügt mit einem Schmunzeln an: „Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst brechen wir auseinander.“

Das eine oder andere „Zipperlein“ sei in diesem Alter normal, meint Kleinschmidt – genau wie nachlassende Schnelligkeit und Kondition. „Und die Schusskraft geht langsam verloren“, bedauert der 69-Jährige, der in dieser Saison – genau wie Norbert Gloor und Frank Pellmann – viermal getroffen hat. „Aber dann“, sagt Kleinschmidt und lacht, „muss man jetzt eben genauer schießen“.

Insgesamt sind die Vilser und Barrier durchaus ambitioniert. „Wir streben noch Platz drei an“, betont Kleinschmidt. „Wer nicht gewinnen will, kann zu Hause bleiben“, ergänzt Mügge und schmunzelt. 13 Fußballer gehören zum Team, auch der eine oder andere Gastspieler ist gerne mal dabei. „Wir integrieren jeden“, betont Kapitän Kleinschmidt. Der Älteste in der Mannschaft, in der auch drei Spieler ab 63 Jahren mitmachen dürfen, ist der Barrier Jan Meybohm mit 74.

Im Vordergrund stehen bei allem sportlichen Ehrgeiz der Spaß und die Bewegung. „Konditionsbolzen oder Techniktraining wie im Herrrenbereich? Um Gottes Willen“, sagt Mügge: „Wer in diesem Alter die Grundlagen des Fußballs nicht begriffen hat, der lernt sie auch nicht mehr.“ Gemault werde auf dem Platz höchstens, wenn mal jemand zu hart einsteigt: „Es will sich ja auch keiner verletzen.“

Kleinschmidt, der so lange wie möglich weiterspielen will, fasst den fußballerischen Antrieb der „Super Oldies“ wie folgt zusammen: „Wir freuen uns, wenn uns etwas gelingt.“