„Brutale Entwicklung“: Köhlers Gedankenspiele mit Flohr vorm Brinkum-Spiel bei Vatan

Teilen

Auf seinen linken Fuß könnte es ankommen: Brinkums Tarek Flohr ist am Wochenende möglicherweise als Linksverteidiger gefragt. © TERWEY

Der Brinkumer SV tritt am Sonntag beim KSV Vatan Sport an. Kevin Köhler muss dann den gelbgesperrten Linksverteidiger Kneschka Sultani ersetzen. Tarek Flohr spielt in den Planungen des Trainers eine wichtige Rolle.

Brinkum – Viel Ballbesitz gegen eine tiefstehende Mannschaft, weniger Ballbesitz gegen eine hoch pressende Mannschaft – Kevin Köhler hat in seinen drei Spielen als Trainer des Brinkumer SV schon unterschiedliche Matchpläne vorbereiten müssen. Nun wird er wieder vor eine neue Herausforderung gestellt. Der KSV Vatan Sport hat durchaus eine Art Alleinstellungsmerkmal in der Bremen-Liga: Die kampfstarken Fußballer seien maximal „unangenehm zu bespielen“, findet Köhler. Seine Spieler müssen sich am Sonntag (15.00 Uhr) in Bremen auf einen Gegner einstellen, der ihnen einen Mix aus den bisherigen Rückrunden-Erfahrungen präsentieren wird.

„Vatan ist keine Mannschaft, die hoch presst, sondern die eher kompakt steht“, weiß der BSV-Trainer, „was aber nicht heißt, dass sie hinten drin stehen.“ Der KSV habe zudem „schon viele gute Kicker drin“, die den Brinkumern weh tun können. Allen voran Babatunji Osifeso, der bereits bei 14 Saisontoren steht.

Wir haben zwar gute Laune beim Training, aber das ganze Konstrukt ist noch relativ fragil. Es geht darum, dass wir uns jetzt mal belohnen. Wir müssen punkten – am besten dreifach –, für die interne Stimmung, aber auch mit Blick auf die Tabelle.

Da kommt es nicht gelegen, dass Köhler sein Team mal wieder umbauen muss. Kapitän Enes Tiras kehrt nach seiner Gelbsperre zwar zurück, dafür fehlt nun Dauerbrenner Kneschka Sultani aus eben diesem Grund. Rechtsverteidiger Tarek Flohr könnte dadurch gezwungen sein, die Seite zu wechseln. „Er hat einen richtig guten Fuß“, lobt sein Coach den 21-Jährigen, den er bereits in seiner Zeit am Deutschen Fußball Internat trainiert hat: „Tarek hat in der kurzen Zeit, in der ich hier bin, schon eine brutale Entwicklung genommen. Er hat es in den letzten Spielen unglaublich gut gemacht, hat auch Zug zum Tor und einen starken Abschluss.“ Köhler würde Flohr „gerne auch weiter nach vorne stellen“ – doch das Vatan-Spiel eignet sich wegen der Sultani-Sperre dafür nicht so richtig.

„Positiv, dass wir in drei Spielen drei Elfmeter bekommen haben“

Allerdings zeigen diese Aussagen auch ein weiteres Brinkumer Problem auf: Die Mannschaft schießt zu wenig Tore – vor allem aus dem Spiel heraus. Drei der vier Treffer unter Köhler fielen per Strafstoß. „Es ist positiv, dass wir in drei Spielen drei Elfmeter bekommen haben. Die sind ja nicht durch Schwalben entstanden, sondern weil wir viele flinke Spieler haben, die sich zutrauen, ins Eins-gegen-Eins zu gehen und dann schwierig zu verteidigen sind“, erklärt der Trainer: „Aber klar ist es ein Thema, dass wir klarer und zielstrebiger sein müssen.“ Dafür „provozieren wir immer wieder Spielformen, dass wir in solche Situationen reinkommen“, berichtet Köhler: „Das ist das, was wir machen können.“

Ansonsten sei es beim Thema Toreschießen schwierig, weiteren Einfluss zu nehmen. Zur Frage, wer gegen Vatan aus dem Spiel heraus treffen wird, hat der 33-Jährige noch keine Auskunft gegeben. „Das“, erklärt er lächelnd, „kann ich wohl erst am Sonntag beantworten.“

Taha nicht mehr dabei Der Brinkumer SV hat sich von Offensivmann Hamudi Taha (28) getrennt. „Offensichtlich haben die Vorstellungen und Erwartungen nicht zueinander gepasst, was Situation und Mannschaft angehen“, erklärt Trainer Kevin Köhler etwas kryptisch und nennt dann einen Vorfall während der Bremen-Liga-Partie gegen den OSC Bremerhaven am Samstag als finalen Auslöser. Der auf der Bank sitzende Taha – Kandidat für eine Einwechslung – habe sich eine halbe Stunde vor Schluss aufgemacht in Richtung Kabine und sei weggefahren. „So macht es keinen Sinn mehr für alle Beteiligten“, sagt Köhler, der aber „kein böses Blut“ zwischen den Parteien möchte: „Hamudi ist sehr intelligent und willig, die Entscheidung war jetzt aber alternativlos.“