Landesliga-Kellerduell: Rabens und Dieckmann knipsen TuS Sulingen zum Sieg gegen Stelingen

Iman Bi Ria hatte beim Aufwärmen tief in die Augen seiner Spieler geblickt. „Ich habe gesehen, dass sie den Sieg mit aller Macht wollten“, berichtete der Trainer des abstiegsbedrohten Hannoveraner Fußball-Landesligisten TuS Sulingen nach dem 4:2 (3:0)-Sieg im Kellerduell beim TSV Stelingen. „Es ging ums Überleben“, sagte der Trainer zur Ausgangslage vor dem Montagsspiel, in das der neue Tabellenvorletzte als Schlusslicht gegangen war. „Jetzt sind wir wieder im Geschäft. Die Jungs geben nicht auf und ich auch nicht.“ Fünf Punkte beträgt der Rückstand nun auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Stelingen – Der 38-jährige Coach hatte aus Mangel an Verteidigern von einer Vierer- auf eine Dreierkette umgestellt. Marven Rupp hatte wie beim „Horrotrip nach Alfeld“ (siehe Infokasten weiter unten) mit Oberschenkelproblemen passen müssen, Emre Deveci steht wegen seines Umzugs nach Hamburg wie mit Bi Ria bei der Verpflichtung im Sommer abgesprochen ab sofort nicht mehr zur Verfügung.

Im bislang uneingespielten System schienen sich die Sulinger jedoch wohlzufühlen. „Wir hätten sechs, sieben Dinger machen müssen“, befand Bi Ria. Nach ausgelassenen Chancen zu Beginn, schob Janik Dieckmann zum 1:0 ein (33.). Linksaußen Marco Brockmann hatte einen langen Diagonalball auf den Angreifer quergelegt. Nur eine Minute später knipste auch Dieckmanns Sturmpartner Jan Rabens. Der Youngster setzte einen Steckpass von Kapitän Lennart Greifenberg in den Winkel. Rabens’ Doppelpack war perfekt, als sich der großgewachsene Stürmer per Doppelpass mit Julian Fehse in den Sechzehner kombiniert und überlegt eingeschoben hatte (41.).

Nachdem Sulingen einen Freistoß zunächst geklärt hatte, köpfte Nino Melnjak die Anschluss-Flanke zum 1:3 ein (47.). Doch Dieckmann besorgte mit dem 4:1 die Vorentscheidung (59.). Der Stürmer erzielte nach Pass in die Tiefe von Fehse sein zweites Tor. Einen Freistoß köpfte Melnjak noch zum 2:4 ein (90.+3). Dann atmeten Bi Ria und Co. auf.

TuS Sulingen: Horrotrip nach Alfeld

„Mir fehlen die Worte. Das ist unglaublich, dass du hier als Verlierer vom Platz gehst“, hatte sich Iman Bi Ria noch nach der bitteren 3:4 (2:2)-Niederlage seines TuS Sulingen in Alfeld geärgert: „Der Gegner hat viel zu wenig dafür investiert.“ Die Samstagspartie hatte noch nicht begonnen, da ereilte den Trainer bereits die erste Hiobsbotschaft: Der mitgereiste Kapitän Marven Rupp musste wegen anhaltender Oberschenkelprobleme passen, kam lediglich für die Schlussphase ins Spiel. Ohne den Defensivallrounder geriet der TuS schnell mit 0:2 in Rückstand: Alfelds Maximilian Mauer drückte eine Flanke aus fünf Metern ins Tor (2.). Nach Ballverlust von Sulingens Julian Miklis im Zentrum netzte Fabian Carduck aus 20 Metern per Kullerball (16.). Doch Bi Rias Team kämpfte sich zurück. Julian Fehse traf per „Traumtor“ aus 30 Metern in den Knick (33.). Janik Dieckmann spitzelte beim Anlaufen zum 2:2 ein (37.). Jan Rabens drehte die Partie per Solo und Hammer ins untere Eck (47.). „Dannach hätten wir das 4:2, 5:2 machen müssen“, haderte Bi Ria. Stattdessen verlor Gabriel Czyborra den Ball „im Eins-gegen-Eins, statt die Linie lang zu spielen“, so der Coach. Carsten Wolff schloss den Gegenstoß mit dem 3:3 ab (73.), ehe Carduck das 4:3 nach Torwart-Parade von Eric Schröder abstaubte (84.).

SV Alfeld - TuS Sulingen 4:3 (2:2) - Sulingen: E. Schröder - Klare, Rabens, Stöver, HwiTae - Schmidt (70. Hollmeyer), Fehse (86. Rupp), Greifenberg, Miklis (29. Czyborra) - Brockmann, Dieckmann (83. Odhiambo Mokua).

Tore: 1:0 (2.) Mauer, 2:0 (16.) Carduck, 2:1 (33.) Fehse, 2:2 (37.) Dieckmann, 2:3 (47.) Rabens, 3:3 (73.) Wolff, 4:3 (84.) Carduck.

Schiedsrichterin: Jasmin Stuhr (Holstein Kiel).