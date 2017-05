Sulinger Sause: „Oberliga, Oberliga, hey, hey, hey“

Aus Pattensen berichtet Arne Flügge. Als der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte perfekt war, brachen alle Dämme. Auf dem Sportplatz in Pattensen spielten sich unglaubliche Szenen der puren Glückseligkeit ab.

Spieler, Trainergespann, Betreuer, Physiotherapeuten und rund 150 mitgereiste Fans sangen, grölten, tanzten. Endlich geschafft: Die Fußballer des TuS Sulingen waren nach einem 2:0 (1:0)-Erfolg beim TSV Pattensen im Landesliga-Saisonfinale als Meister in die Oberliga aufgestiegen. „Wie diese Mannschaft heute diesen Druck weggesteckt und so ein souveränes Spiel abgeliefert hat – das zeugt von absoluter Klasse“, jubelte Thorsten Neumann.

Sulingens Teammanager hatte vorsorglich Meister-Shirts anfertigen lassen, die natürlich im Nu vergriffen waren. Trainer Maarten Schops bekam erstmal von Offensivspieler Jonas Wangler eine heftige Sektdusche verpasst, bevor ihm auch noch ein Megaglas Bier über den Kopf gegossen wurde. Und nachdem das bunte Treiben wegen der offiziellen Meisterehrung durch August-Wilhelm Winsmann vom NFV für einen Moment unterbrochen war, ging der Party-Marathon von Mannschaft und Fans weiter. „Oberliga, Oberliga – hey, hey, hey“ schallte es durchs Stadion – und die Damen in den verschiedenen Bierbuden kamen kaum mit dem Zapfen nach.

TuS Sulingen steigt in die Fußball-Oberliga auf Zur Fotostrecke

Und während die Spieler gut zwei Stunden nach dem Abpfiff dann doch mal den Weg unter die Dusche schafften (wo natürlich weiter gesungen, getanzt und gesüppelt wurde), saß Volker Wall vor dem Pattenser Clubheim und war von Gefühlen übermannt. „Noch ergreifender als der Aufstieg an sich ist, was Mannschaft und Trainer geleistet haben. Sie haben für unglaubliche Emotionen im Verein gesorgt und den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte perfekt gemacht“, sagte der Präsident des TuS Sulingen. Und man dürfe dabei nicht vergessen, dass die Handballer ja auch in die Verbandsliga aufgestiegen seien. Wall: „Das ist für unseren Verein schon Wahnsinn.“

Meyer und Koc überwältigt

Auch für die beiden Sulinger Routiniers Manuel Meyer und Mehmet Koc wird dieser Tag unvergesslich bleiben. Eigentlich waren beide vor fünf Jahren aus Rehden gekommen, „um nur noch ein bisschen Fußball zu spielen“, schmunzelte der 35-jährige Koc: „Es konnte ja keiner ahnen, was das für eine geile und starke Truppe ist.“ Abwehrchef Manuel Meyer war einfach nur „megastolz. Der TuS Sulingen ist mein Heimatverein, und vom Club wurde alles für die Mannschaft getan. Ich freue mich dermaßen, das ist einfach geil, besser geht es nicht.“

Nachdem nochmal eine gute Stunde später das Pattenser Vereinsheim fast leergetrunken war und so mancher Fan oder Spieler bereits ob des vielen Singens und Grölens mit Stimmbandproblemen zu kämpfen hatte, setzte sich der Meistertross Richtung Sulingen in Bewegung. Im Mannschaftsbus ließen sich die beiden Torschützen vom Nachmittag, Richard Sikut (Kopfball/43.) und Pascal Löhmann (Fallrückzieher/56.) feiern. Die Musik dröhnte ohrenbetäubend, die Gesänge wurden immer lauter (mit der Zeit auch schräger). Doch wen interessierte das in diesem Freudentaumel schon? Es war Party angesagt! Und die riss auch Taiki Hirooka und Atsushi Waki mit.

Nur einmal wurde es ganz still im Bus, als Trainer Maarten Schops aufstand und sich an die Mannschaft wandte. „Jungs, ich bin unheimlich stolz auf euch. Wir haben vor zwei Jahren hier gemeinsam etwas angefangen, was ihr heute gekrönt habt. Es war ein langer und steiniger Weg, den ihr als Mannschaft zum großen Teil allein geschafft habt. Wir Trainer haben euch nur ein paar Vorgaben an die Hand gegeben. Was ihr als Mannschaft Außergewöhnliches erreicht habt, darauf könnt ihr stolz sein“, sagte der 41-Jährige – und wurde dafür von den Spielern minutenlang gefeiert.

Einer, der den Weg in die Oberliga nicht mitgehen wird, ist Christian Hegerfeld. Aus privaten Gründen wechselt der 28-Jährige zu BW Lohne.