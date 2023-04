Rotation im Pokal: Timo Hibbeler beim TuS Sulingen nach langer Verletzungspause vor Comeback

Von: Malte Rehnert

Timo Hibbeler, Sulinger Verteidiger steht vorm Comeback © Diekmann, Julian

Timo Hibbeler steht vor der Rückkehr auf den Platz. Nach überstandenem Kreuzbandriss plus Außenmeniskusverletzung im linken Knie plant TuS Sulingens Trainer Iman Bi Ria für das Viertrundenspiel im Fußball-Bezirkspokal beim TSV Mühlenfeld mit dem Verteidiger. Das Match am Samstag ist der Beginn einer Woche, in der es für den Landesligisten Schlag auf Schlag geht.

Sulingen – Diese Woche hat es wahrlich in sich für den TuS Sulingen: Am Ostermontag (15.00 Uhr) tritt der Landesligist in der vierten Runde des Bezirkspokals beim Bezirksligisten TSV Mühlenfeld an. Am Mittwoch (19.30 Uhr) folgt das Landesliga-Derby beim TSV Wetschen – und am Samstag (15.30 Uhr) die Partie beim 1. FC Sarstedt. Drei Spiele in sechs Tagen!

Da gilt es, mit den Kräften ein wenig zu haushalten.

Vor dem Doppelpack in der Liga wird der abstiegsbedrohte TuS deshalb im Pokal kräftig rotieren. „Ich werde einigen Spielern eine Pause gönnen“, kündigt Trainer Iman Bi Ria an: „Notgedrungen sozusagen. Denn die zwei Ligaspielen sind überlebenswichtig für uns.“

Gleich drei A-Jugendliche werden beim Pokalduell in Neustadt am Rübenberge in der Startelf stehen, zudem „wird Timo Hibbeler zum Einsatz kommen“, sagt der TuS-Coach: „Timo hat die ganze Woche komplett trainiert. Ich freue mich enorm, dass er wieder da ist.“ Verteidiger Hibbeler war mit einem Kreuzbandriss plus Außenmeniskusverletzung im linken Knie lange ausgefallen.

Iman Bi Ria warnt vor Top-Torjäger Patrick Mesenbring

Nach zwei knappen 1:2-Niederlagen habe Bi Ria „viel psychologisch gearbeitet“ und „nicht draufgehauen“. Dass im Pokal nun nicht der große Erfolgsdruck herrscht, kommt dem Trainer ganz gelegen: „Wir sind der Favorit, aber können befreit aufspielen – das tut so kurz vor dem Derby ganz gut.“ Aufpassen müsse der TuS vor allem auf Top-Torjäger Patrick Mesenbring sowie Domenique Kronberger und Tobias Alker.

Nicht dabei sind am Montag Marven Rupp (Urlaub) sowie die angeschlagenen Cem Ac, Julian Rudi und Sercan Durmaz.