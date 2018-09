Sulinger Negativtrend setzt sich fort

Fußball-Landesliga: 0:1 beim HSC BW Tündern – Schops-Team kassiert die erste Saisonniederlage

+ Maximilian Meyer (r.) hatte in Tündern die größten Möglichkeiten für den TuS Sulingen. - Foto: jdi

Tündern - Es hatte sich bereits angekündigt – und ist nun passiert: Der TuS Sulingen kassierte am Samstag beim HSC BW Tündern seine erste Niederlage in der Fußball-Landesliga. Das 0:1 (0:0) war bereits das vierte Liga-Spiel in Serie ohne Sieg für die Sulestädter. Und auch im Bezirkspokal hatten sie unter der Woche eine 1:2-Pleite im Stadtduell gegen den FC Sulingen einstecken müssen.