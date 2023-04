Sulingens Steigerung fast belohnt: Landesligist verliert 0:1 in Eilvese - Park erleidet Rippenbruch

Von: Cord Krüger

Schmerzhafter Sonntag: Hyoungbin Park erlitt einen Rippenbruch im Spiel bei Spitzenreiter STK Eilvese. Er dürfte dem Fußball-Landesligisten TuS Sulingen länger fehlen. © Krüger, Cord

Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist TuS Sulingen verlor am Sonntag mit 0:1 (0:1) bei Spitzenreiter STK Eilvese. Trainer Iman Bi Ria sah dabei eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und ist in sportlicher Hinsicht hoffnungsvoll für die kommenden Wochen. Die personelle Lage bereitet dem Coach jedoch Sorgen. Verteidiger Hyoungbin Park erlitt bei der Niederlage einen Rippenbruch.

Eilvese – Fünf Minuten vor Schluss zielte der A-Jugendliche Fyn Hollmeyer knapp vorbei, kurz darauf scheiterte Jan Rabens an Schlussmann Kai Machulla: Viel hätte nicht gefehlt, und die abstiegsbedrohten Landesliga-Fußballer des TuS Sulingen hätten am Sonntag vom Spitzenreiter STK Eilvese sogar noch einen Punkt entführt. „Das wäre auch nicht unverdient gewesen – wegen unserer überragenden zweiten Halbzeit, in der wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben und richtig am Drücker waren“, urteilte Sulingens Trainer Iman Bi Ria nach dem 0:1 (0:1) beim Aufstiegsaspiranten.

Fußball-Landesliga: STK Eilvese - TuS Sulingen 1:0 (1:0) Sulingen: E. Schröder - Klare, Rupp, Greifenberg, Fehse, Dieckmann, Miklis (85. Michael), Schmidt (72. Hollmeyer), Uschpol, Rabens, Park (43. Brockmann). Tor: 1:0 (20.) Schirrmacher. Schiedsrichter: Felix Mutz (HSC Hannover).

In der ersten Hälfte hingegen „waren wir nicht griffig genug. Aber uns war vorher schon klar, dass wir die Punkte woanders holen müssen – und das werden wir“, versprach Bi Ria. Optimistisch stimmte ihn die Leistungssteigerung nach der Pause: „Da haben wir die Leidenschaft gezeigt, die man in so einer Situation braucht, haben alles reingeworfen – und jetzt sind alle einfach platt.“

Hyoungbin Park mit Rettungswagen ins Krankenhaus abtransportiert

Nur zu gern hätten sie allein schon wegen Hyoungbin Park etwas Zählbares mitgenommen – denn den Südkoreaner erwischte es ganz übel: In der 43. Minute sprang ihm ein Eilveser in den Körper, Park erlitt einen Rippenbruch und kam nach Wiederanpfiff mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Seine Linksverteidiger-Position übernahm der eingewechselte Marco Brockmann. Und auch in dieser Besetzung ließen die Gäste aus dem Spiel heraus kein Tor gegen den besten Sturm der Liga zu.

Sondern durch einen Standard, „vor dem ich vorher noch gewarnt hatte“, monierte Bi Ria: Sebastian Schirrmacher schob einen Eckball aus kurzer Distanz über die Linie (20.). Ansonsten kamen die Platzherren kaum durch. Im Abwehrzentrum hielten Eugen Uschpol und Marven Rupp (er vertrat Urlauber Timo Hibbeler) das Zentrum dicht. Eilveses Schlüsselspieler Mohamad Saade, diesmal ganz vorn im Sturm aufgeboten, sah gegen das Duo keinen Stich.

Devin Schmidt vertritt Cemet Ac

Vorn erwies sich der aktive Devin Schmidt als guter Backup für den kurzfristig ausgefallenen Cemet Ac auf der rechten Außenbahn. „Unsere Personallage wird nächste Woche nicht besser – mal abgesehen davon, dass Timo Hibbeler dann aus dem Urlaub zurück ist“, verdeutlichte Bi Ria seufzend.

Am Sonntag wechselte er neben Hollmeyer auch noch Marlon Michael als weiteren mitgereisten A-Jugendlichen ein. Viel mehr Alternativen hatte er nicht auf der Ersatzbank.