Sulingens Patzer bestraft – 1:2

Sulingen - Acht Akteure aus dem Kader fehlten: Fußball-Landesligist TuS Sulingen verlor am Mittwochabend einen Test gegen den Regionalligisten VfB Oldenburg mit 1:2 (0:0). „Das war unsere beste Leistung von den bisherigen drei Tests. Wir haben dagegengehalten, und unsere Abwehr stand gut“, unterstrich Sulingens Co-Trainer Manuel Meyer.

Der Oberliga-Absteiger hätte in der Anfangsphase durchaus in Führung gehen können. Nach feiner Vorarbeit von Richard Sikut scheiterte Ramien Safi an Oldenburgs Keeper Hrvoje Bukovski (3.), der neun Minuten später einen von Salam Garaf geschossenen Ball auf Kosten einer Ecke parierte. Kurze Zeit danach verhinderte Sulingens Torhüter David Schröder einen Rückstand, als er nach Vorarbeit von Jan-Patrick Kadiata eine Großchance von Okan Erdogan zunichtemachte (16.). Auch bei der zweiten Möglichkeit von Erdogan reagierte der 30-Jährige prächtig (35.).

Gleich nach dem Wechsel brachte der pfeilschnelle Pascal Steinwender nach einem Erdogan-Pass den Favoriten mit 1:0 (48.) in Front. Die Sulestädter bemühten sich danach um den Ausgleich. Nach einer Ecke von Christian Hegerfeld parierte der eingewechselte VfB-Torwart Thilo Pöpken einen Kopfball von Marven Rupp mit Reflex (54.). Marvin Zawodny setzte den Ball nach einer Flanke von Dennis Neumann und Ablage von Atsushi Waki aus kürzester Distanz neben den Pfosten (70.). In der Endphase klappte es dann: Nach einem Ballgewinn bediente Mehmet Koc Waki, der das 1:1 (86.) markierte. In der Schlussminute unterlief den Sulingern im Mittelfeld ein Ballverlust. Der Ex-Rehdener Lennart Madroch bestrafte den Patzer mit dem Oldenburger Siegtor (90.). Trotz der Niederlage sagte „Manu“ Meyer: „Das war eine ordentliche Leistung von uns.“ - mbo