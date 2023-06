Landesligist TuS Sulingen hat im Saison-Endspurt drei dicke Pluspunkte

Von: Malte Rehnert

Teilen

Gutes Bewerbungsschreiben im Pokal: Devin Schmidt lieferte beim Sulinger 4:0 in Halvestorf zwei Assists – möglich, dass er nun gegen Stelingen beginnen darf. © Krüger, Cord

Fußball-Landesligist TuS Sulingen startet „euphorisiert“ in den Endspurt. Am Sonntag kommt Absteiger TSV Stelingen in den Sportpark. Danach folgen noch zwei Punktspiele - und das Finale im Bezirkspokal. Gute Chancen auf Einsatzzeit haben zwei Top-Joker.

Sulingen – Die Saison in der Fußball-Landesliga biegt auf die Zielgerade ein – und damit endet auch bald der spannende Abstiegskampf. Drei Spiele haben die meisten Teams noch, wie auch der TuS Sulingen. Und was soll man sagen? Die Chancen auf die Rettung stehen nicht gerade schlecht. Aktuelle Form, Restprogramm und Selbstvertrauen: Drei dicke Pluspunkte für den Tabellen-zwölften, der momentan einen Platz vor den „roten Rängen“ steht. Mit einem Heimsieg am Sonntag gegen den bereits abgestiegenen TSV Stelingen (Vorletzter) kann und will der TuS den nächsten, großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen.

Beginnen wir mal mit dem vollgepackten Mai, der letztlich ein geradezu vorzüglicher Monat für die Sulinger war. Sieben Spiele, nur eine Niederlage (das deftige 1:5 beim SV Bavenstedt) und ein Unentschieden – dafür aber fünf Siege. Mit drei Triumphen, zuletzt das 4:0 am Dienstag im Halbfinale bei der SSG Halvestorf-Herkendorf, stürmte die Mannschaft von Coach Iman Bi Ria ins Endspiel des Bezirkspokals. Zwei weitere Erfolge sorgten für eine gute Ausgangsposition in der Liga. „Vor allem die Härtetests gegen die direkten Konkurrenten haben wir bestanden“, freut sich Bi Ria: „Mit viel Leidenschaft und einer tollen Spielweise haben wir uns das erarbeitet, sind jetzt euphorisiert und wollen in den verbleibenden vier Spielen in Liga und Pokal so weitermachen.“

„Ultimatives Endspiel“ gegen Godshorn am letzten Spieltag?

Nur gut für den TuS, dass er rechtzeitig eine wichtige Heimstärke entwickelt hat. Bi Ria bezeichnet den heimischen Sportpark inzwischen als „Festung. Und die ist nur sehr schwer einzunehmen.“ Dem Tabellendritten VfR Evesen (2:1) gelang es 2023 als einzigem Team. Demgegenüber stehen vier Siege der Sulinger, die – und auch das ist sicher nicht schlecht – noch zwei Heimspiele haben. Nächste Woche geht es zum Tabellenzweiten Krähenwinkel, zum Abschluss dann gegen Godshorn. „Das könnte ein ultimatives Endspiel werden“, meint Bi Ria: „Aber wir haben ja nur noch Endspiele. So gehen wir es an.“

Gegen Stelingen will der 38-Jährige wieder „viel Spielwitz“ sehen und verspricht „volle Offensive, denn wir müssen ja gewinnen“. Vermutlich wird er an seiner Anfangsformation aus dem Pokal-Halbfinale wenig bis gar nichts ändern. Dafür gebe es keinen Grund. Es sei denn, die in Halvestorf verletzt ausgewechselten Hyoungbin Park (umgeknickt) und Cemet Ac (Oberschenkel) fehlen. Nicht ausgeschlossen, dass dann einer der beiden Top-Joker in die Startelf schlüpft. Außenstürmer Fyn Hollmeyer (zwei Tore) und „Zehner“ Devin Schmidt (zwei Vorlagen) überzeugten am Dienstag. Sie haben ihren Trainer ins Grübeln gebracht: „In meinem Kopf spielen sie eine Rolle.“