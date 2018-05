FC Sulingen zieht sich gut aus Affäre

Sulingen - Das Bezirksliga-Derby zwischen den Kickern des TuS Sulingen II und dem FC Sulingen bot in den vergangenen Tagen einigen Gesprächsstoff aufgrund der Tatsache, dass die Gäste sieben Spieler für ihre Zweite freigespielt hatten.

Am Ende siegten dann auch die favorisierten Gastgeber, doch nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg wollte TuS-Trainer Sascha Jäger von einer „FC-Bonschentruppe“ nichts wissen. „Die haben das über weite Strecken richtig gut gemacht und das Tempo gut aus dem Spiel genommen“, analysierte Jäger, der mit der gezeigten Leistung seines Teams, abgesehen von einer kleinen Schwächephase nach dem 1:0, sehr zufrieden war. Gerade in der ersten Halbzeit waren die Gastgeber zwar dominant, fanden aber selten Mittel gegen die gut gestaffelte FC-Hintermannschaft.

Maurice Krüger (13.) hatte die erste Großchance, traf aber nur den Innenpfosten. Maximilian Meyer scheiterte gleich zweimal, zunächst ging sein 23-Meter-Schuss knapp über die Latte (23.), dann parierte Patrick Kühn im Gästetor seinen Volleyschuss glänzend (44.). Nach der Pause machte der TuS zunächst mächtig Druck. Lohn der Mühen war das 1:0, als Niklas Klare für Konstantin Meyer auflegte, dieser zunächst an Kühn scheiterte und Maximilian Meyer im Nachschuss erfolgreich war (51.). „Danach waren wir aber zu passiv“, kritisierte Jäger die anschließenden Minuten. Nachdem Bennet Könker per Kopf erneut an Kühn gescheitert war, fiel das 2:0 (76.) durch Konstantin Meyer nach einer Ecke von Krüger aus dem Gewühl. Doch gelaufen war das Spiel noch nicht: Erst scheiterte auf der Gegenseite Christian Stechmann an TuS-Torwart Yanik-Luca Klenke (78.), und kurz darauf schoss Jonas Finke nach einem Foul von Niklas Klare an Bennet Lüdecke den fälligen Elfmeter vorbei (80.). „Dennoch gehen wir erhobenen Hauptes vom Platz“, kommentierte FCS-Co-Trainer Tobias Plümer die gestrige Niederlage - ees