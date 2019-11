TuS Sulingen will 4:0-Schwung mitnehmen

Landesligist erwartet erstarkten TSV Pattensen / Rückt Klenke zwischen die Pfosten?

+ Nasskalt, November-Wetter: Sulingens Offensivmann Chris Brüggemann (l.) trug zuletzt Handschuhe. Die dürfte er auch morgen gegen den TSV Pattensen benötigen. Foto: Borchardt

Sulingen – Der jüngste 4:0-Erfolg über Aufsteiger FC Eldagsen hat den Landesliga-Fußballern des TuS Sulingen Selbstvertrauen gegeben. „Wir wollen den Schwung aus dem Eldagsen-Spiel mit- nehmen und den nächsten ,Dreier’ einfahren“, fordert Sulingens Co-Trainer Thorolf Meyer vor der morgigen Heimpartie (Anstoß 14.00 Uhr) gegen den TSV Pattensen. Er stuft die Gäste stärker ein als Tabellenplatz zwölf: „Sie haben einen Lauf. Wir dürfen sie nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Immerhin holten sie aus den vergangenen vier Begegnungen zehn Punkte, gewannen beispielsweise beim Tabellenfünften STK Eilvese mit 4:1. „Toto“ Meyer hat die Hinpartie noch vor Augen: „Pattensen hat uns in der ersten halben Stunde überrannt. Am Ende war es ein glückliches Unentschieden für uns. Das sollte Warnung genug sein.“ So erzielte Jegerchwin Tero erst in der 90. Minute das 2:2.