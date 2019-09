Sulingen völlig problemlos – 5:0

Pokalspiel schon vor der Pause entschieden / „Endlich wieder zu null gespielt“

+ Doppelpacker: Chris Brüggemann vom TuS Sulingen. Foto: BORCHARDT

Rodenberg – Mehr als souverän hat der TuS Sulingen gestern Abend im Bezirkspokal die Hürde TSV Algesdorf genommen. Die Landesliga-Fußballer von Trainer Walter Brinkmann setzten sich deutlich mit 5:0 (4:0) beim Bezirksligisten durch und ließen dabei über die gesamte Spieldauer nie Zweifel daran aufkommen, wer den Platz am Ende als Sieger verlassen würde. „Das war ein sehr souveräner Auftritt, wir haben von Anfang an das Heft in die Hand genommen“, resümierte Co-Trainer Manuel Meyer: „Der Gegner hatte keine nennenswerte Torchance, wir haben endlich mal wieder zu null gespielt – damit sind wir sehr zufrieden.“