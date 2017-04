2:0 – Sulingen vergoldet das Topspiel

Almstedt - Fußball-Landesligist TuS Sulingen hat am Samstag die Konzentration hochgehalten, beim MTV Almstedt mit 2:0 (2:0) gewonnen und damit den triumphalen 3:0-Sieg aus der Vorwochen im Topspiel in Ramlingen vergoldet. Damit hat die Mannschaft von Trainer Maarten Schops als Spitzenreiter jetzt wieder sechs Zähler Vorprung auf das punktgleiche Verfolgerduo aus Ramlingen sowie Bavenstedt und steuert weiter auf Kurs Oberliga. „Wir haben vor allem defensiv eine gute Leistung gezeigt und insgesamt auch die richtige Einstellung gehabt. Die Jungs wussten, was sie erwartet, haben ihre Aufgaben absolut erfüllt und ihre Leistung abgerufen“, strahlte der TuS-Trainer. Er freute sich zudem besonders darüber, „dass wir erneut einen Zu-Null-Sieg geholt haben“.

Die Sulinger stellten die Weichen schon sehr früh auf Sieg. Bereits in der achten Minute fiel das 1:0, als der Ball auf Chris Brüggemann durchgesteckt wurde, der Youngster den Turbo einschaltete, mit Tempo in den Strafraum lief und die Kugel an Torwart Thies Ziggel vorbei ins lange Eck platzierte. Das schnelle Tor tat den Sulingern gut, denn „es war das erwartet schwere Spiel“, meinte Schops: „Almstedt hat viele lange Bälle gespielt und uns zu Zweikämpfen gezwungen. Doch wird waren darauf gut vorbereitet und hatten immer wieder gefährliche Aktionen nach vorn.“ So in der zwölften Minute, doch Atsushi Waki schoss aus kurzer Distanz über das Tor.

Glück hatte Sulingen schließlich in der 25. Minute, als Almstedt fast mit der ersten und einzigen Großchance des gesamten Spiels ausgeglichen hätte. Aber Keeper Tim Becker parierte einen 16-Meter-Schuss glänzend. „Den hat Tim super entschärft. Das war eine ganz wichtige Aktion. Er hat uns damit das 1:0 gehalten“, lobte Schops seinen Torwart.

Nach der Schrecksekunde hatte Brüggemann das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am Pfosten. Kurz vor der Pause fiel dann aber doch er erlösende zweite Treffer für Sulingen. Nachdem Sören Sandmann in der 44. Minute noch am Torwart gescheitert war, köpfte er den Abpraller zum 2:0 in die Maschen. Damit war eine Vorentscheidung gefallen.

Nach dem Wechsel spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab. Almstedt schlug weiter nur lange Bälle, und es entwickelten sich immer wieder Zweikämpfe um die zweiten Bälle. „Wir waren aber weiter sehr präsent und haben defensiv überhaupt nichts zugelassen“, freute sich Schops. Im Spiel nach vorn „haben wir nach der Balleroberung allerdings nicht mehr das Tempo und die Sicherheit im Abschluss umsetzen können“.

Dennoch ergaben sich für die Gäste zwei Chancen, um das Ergebnis weitaus freundlicher zu gestalten. Doch zum einen köpfte Sandmann den Ball am langen Pfosten über das Tor (65.), dann zielte er daneben (75.). - flü