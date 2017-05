1:0 für den TuS Sulingen: Aufstieg nach 45 Minuten zum Greifen nah

Sulingen/Pattensen - Der Plan steht, die Vorbereitungen sind gemacht: Für die Fußballer des TuS Sulingen geht es am Samstagnachmittag ab 16 Uhr im Spiel gegen den TSV Pattensen um die Meisterschaft in der Landesliga Hannover - und somit auch um den Aufstieg in die Oberliga. Wir berichten an dieser Stelle „im Ticker“ direkt vom Spielfeldrand über alles Wichtige des Nachmittags.

+++ 16.47 Uhr +++ Kurz darauf ist Halbzeit in Pattensen. TuS-Teammanager Thorsten Neumann läuft freudestrahlend über den Platz. Die Stimmung ist ausgelassen, der Aufstieg in die Oberliga nach 45 Minuten zum Greifen nahe.

+++ 16.45 Uhr +++ Tor, Tor, Tooor! Erneut ist es Richard Sikut, der nach einer Ecke von Christian Hegerfeld mit dem Kopf an den Ball kommt. Und ihn dieses Mal in den Winkel drückt. Auf den Rängen singen und jubeln die Fans des TuS. 1:0 für Sulingen in der 43. Minute.

+++ 16.40 Uhr +++ Die Fans des TuS können jubeln: Im Spiel VfL Bückeburg gegen Bavenstedt steht es derzeit 2:1 für den Tabellenfünften. Damit können sich die Sulinger derzeit über einen Drei-Punkte-Vorsprung freuen. Zuvor war Bavenstedt in Führung gegangen - und lag zeitweise punktgleich mit dem Tabellenführer aus Sulingen - bei einer deutlich schlechteren Tordifferenz.

+++ 16.36 Uhr +++ Seit dem 12. Spieltag steht der TuS nun auf dem ersten Platz der Landesliga. Nachdem es Ende April / Anfang Mai mit zwei Niederlagen und einem Remis nicht so gut lief, ist der SV Bavenstedt an die Sulinger herangerückt. So muss heute trotz zweier Siege in den vergangenen beiden Partien noch um die Meisterschaft gezittert werden.

+++ 16.23 Uhr +++ Bei einer Ecke für den TuS wird es gefährlich: Geburtstagskind Christian Hegerfeld (28) bedient in der 23. Minute Richard Sikut. Dessen Kopfball geht hauchdünn am langen Winkel vorbei.

+++ 16.20 Uhr +++ In der Anfangsphase mangelt es an zwingenden Szenen. Sulingen versucht, das Spiel in den Griff zu bekommen und den Ball zu kontrollieren. Richtig gelingt der Zugriff aber noch nicht.

Glück hatte der TuS in der 19. Minute, als Torwart Tim Becker einen Schuss von Ole-Jannes Teklenburg in die rechte untere Ecke des Tores fischen musste.

+++ 16.01 Uhr +++ Los geht`s in Pattensen. Aus Sulingen sind rund 150 Fans mitgereist. Zwei Busse haben die Unterstützer zum Spiel gebracht.

+ Die Fans aus Sulingen erwarten nichts weniger als den Aufstieg ihrer Elf. © Flügge



Zwei Punkte Vorsprung haben die Sulinger vor dem letzten Saisonspiel vor dem zweitplatzierten SV Bavenstedt, der zeitgleich beim VfL Bückeburg um drei Punkte spielt. Durch das klar bessere Torverhältnis sollte dem TuS bei diesem Fernduell eigentlich selbst dann ein Unentschieden reichen, wenn Bavenstedt gewinnt - elf Punkte beträgt die Differenz zum Konkurrenten um den Aufstieg.

Dieser wäre der größte Erfolg in der langen Geschichte der Sulinger Fußballer. Und sie haben es selbst in der Hand. „Wer da nicht ein bisschen aufgeregt ist, der ist doch fehl am Platz“, meinte Coach Maarten Schops gegenüber dieser Zeitung. „Wir müssen aber in gewissem Maße die Ruhe bewahren, mit dem Kopf dabei sein und dürfen auf dem Platz nicht plötzlich irgendwelche unüberlegten Dinge tun“, mahnte der Belgier.

Auf zwei wichtige Akteure muss der Trainer allerdings verzichten: Linksverteidiger Jona Hardt ist nach seiner Armoperation außer Gefecht. Spielmacher Taiki Hirooka fehlt gegen Pattensen wegen einer Knöchelverletzung.

Übersicht: Der TuS steigt auf, wenn...

. . . er beim TSV Pattensen gewinnt.

. . . er in Pattensen unentschieden spielt und der SV Bavenstedt (zwei Punkte und elf Tore Rückstand bei deutlich weniger geschossenen Treffern) nicht mindestens mit 12:0 in Bad Pyrmont gewinnt.

. . . beide Mannschaften unentschieden spielen.

. . . beide Mannschaften verlieren.

. . . er verliert und Bavenstedt unentschieden spielt.

flü/kom