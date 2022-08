Sulingen-Trainer Bi Ria fordert gehen Krähenwinkel sofortige Reaktion

Von: Daniel Wiechert

Eine Startelf-Garantie bekam Thomas Marz für das Sulinger Heimspiel gegen Krähenwinkel ausgehändigt. © Töbelmann

Das war nichts: Die 2:4-Niederlage zum Landesliga-Auftakt in Garbsen hat die Fußballer des TuS Sulingen aufgeschreckt. Nur zwei Tage später kommt mit dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ein Liga-Favorit in den Sportpark. Zwei Talente bekommen eine Einsatzgarantie.

Sulingen – Eine Mischung aus Lob und Sanktion ist eine beliebte Taktik, um sein Personal auf Vordermann zu bringen. Nach dem verpatzten Landesliga-Saisonauftakt bedient sich Iman Bi Ria dieser Strategie. Einerseits händigt der Fußballtrainer des TuS Sulingen beispielweise seinen Talenten Jan Rabens (17) und Thomas Marz (19) eine Startelf-Garantie für das Heimspiel (Dienstag/19.00 Uhr) gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide aus, andererseits betont er: „Es kann sein, dass der eine oder andere, der sich vielleicht auf der sicheren Seite sieht, eine Denkpause bekommt.“

Sulinger patzen trotz Trainer-Warnung bei Standards

Das 2:4 vom Sonntag beim TuS Garbsen hat die Sulinger nach einer ziemlich harmonischen und erfolgreichen Vorbereitung aufgeschreckt. Dabei wäre der Fehlstart vermeidbar gewesen, wenn die TuS-Fußballer ihrem Trainer zugehört hätten. „Wir hatten den Gegner komplett analysiert, und wir wussten, was Garbsen vorhat. Deshalb haben wir ja auf die Standardstärke hingewiesen. Und trotzdem brechen uns dann Standards das Genick, das macht es dann schon noch ein bisschen schlimmer.“ Deshalb setzten sie sich nach dem Auslaufen und Ausdehnen zusammen. „Wir haben am Sonntag noch ausgiebig darüber gesprochen, es auch noch analysiert. Aber jetzt muss es abgehakt sein, und wir blicken auf Krähenwinkel“, fordert Bi Ria.

Die Gäste hatten zwei Tage mehr Pause, weil sie bereits am Freitag mit einem 1:1 bei Niedersachsen Döhren in die neue Spielzeit gestartet waren. Die Mannschaft von Trainer Pascal Preuß ist für den Sulinger Chefcoach der Liga-Favorit schlechthin. „Ich brauche eigentlich nicht viel zu sagen, die meisten kennen den Gegner“, sagte Bi Ria: „Es kommt ein Top-Favorit, der selbst Fußball spielen möchte. Das liegt uns natürlich auch ein bisschen mehr. Eigentlich muss ich in der Ansprache nur ein Wort an die Mannschaft richten – und dieses lautet: Reaktion.“