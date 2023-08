1:3 – Sulingen muss weiter auf Punkte warten: Nur Wohlers trifft in Eldagsen

+ © Krüger Sein Tor war letztlich zu wenig: Sulingens Neuzugang Mathis Wohlers schoss in Eldagsen das zwischenzeitliche 1:1 – am Ende stand es 1:3. © Krüger

Dritte Pleite im dritten Spiel für Fußball-Landesligist. Der FC Sulingen verlor auch beim FC Eldagsen - mit 1:3 (0:0). Warum bei Trainer Marian Pingel und seinem Team trotzdem noch keine Panik ausbricht.

Eldagsen – Sie sind noch weit davon entfernt, in Hektik zu verfallen. „Wir gucken, dass wir die Ruhe bewahren“, betonte Marian Pingel und ergänzte: „Hier herrscht keine Panik.“ Aber durchaus schon ein bisschen Frust nach einem Saisonstart, den sie sich beim FC Sulingen ganz anders vorgestellt hatten. Erst raus im Pokal (0:5 gegen Wetschen), dann zum Auftakt zwei Niederlagen in der Landesliga – und nun, am Samstag beim FC Eldagsen, mit 1:3 (0:0) bereits die dritte Pleite. Null Punkte, 2:10 Tore, 18. und somit letzter Platz. Die Aufstiegseuphorie beim letztjährigen Bezirksliga-Meister hat mehrere herbe Dämpfer erhalten. „Dass Enttäuschung da ist, ist doch normal“, meinte Pingel: „Aber wir werden ganz sicher nicht die Köpfe hängen lassen. Es sind noch 31 Spiele und reichlich Punkte zu vergeben.“

Fußball-Landesliga: FC Eldagsen - FC Sulingen 3:1 (0:0) Sulingen: Klöcker - B. Könker (81. D. Könker), Klare, Wohlers, Lehmkuhl, Lüdecke, Hoffmann (60. Schmidt), Krüger (83. Obst), Barth, Zawodny (87. Gense), L. Meyer (65. Mesloh). Tore: 1:0 (56.) Carduck, 1:1 (62.) Wohlers, 2:1 (66.) Carduck, 3:1 (81.) Caci. Schiedsrichter: Niklas Schumann (TSV Kirchdorf).

Seine Mannschaft müsse sich nach erfolgreichen Jahren in der Bezirksliga „erst mal daran gewöhnen, dass wir ein paar Spiele verlieren“, sagte Pingel: „Das hatten wir in dieser Form ja nicht.“

Beim FC Eldagsen, der seinen ersten Saisonsieg einfuhr, hielten die Sulinger bis zur Pause immerhin das torlose Unentschieden. Wobei die Hausherren schon die bessere Mannschaft waren, gab Pingel zu: „Wir sind viel hinterhergelaufen, das war kräftezehrend.“

Mathis Wohlers nutzt Zuspiel von Maurice Krüger zum Sulinger Ausgleich

Im zweiten Durchgang knallte Eldagsens Fabian Carduck den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuß in den Winkel – 1:0 (56.). Doch der FC antwortete schnell. Mit der ersten richtig guten Gelegenheit gelang Mathis Wohlers nach Vorarbeit von Maurice Krüger per Linksschuss der Ausgleich (62.). Doch dann ließ die FC-Defensive Carduck zu viel Platz – und der Mittelstürmer schob zum 2:1 ein (66.). „Ein billiges Tor“, stöhnte Pingel und gab zu: „An dem schnellen Rückstand hatten wir zu knabbern.“

Die Sulinger hatten anschließend noch ein paar viel versprechende Angriffe, bei denen der letzte Ball jedoch meistens nicht ankam. Die Tore machte weiterhin Eldagsen. Nach einer Ecke stand Aleksi Caci am zweiten Pfosten völlig frei und besorgte das 3:1 (81.). Damit war die Partie entschieden.