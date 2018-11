Sulingen macht es bis zum Schluss spannend

Oslebshausen - Trotz anfänglichen Schwierigkeiten haben die Landesliga-Handballer des TuS Sulingen am Samstagabend ihren vierten Sieg im achten Spiel eingefahren. Am Ende gewann die Mannschaft von Trainer Hartmut Engelke ihre Partie bei der SVGO Bremen mit 28:25 (12:11). „Es war zwar kein gutes Spiel, aber wir haben die Erkenntnis gewonnen, dass, wenn wir wirklich wollen, können wir auch die Mannschaften aus dem Tabellenkeller schlagen“, fasste Coach Engelke die Begegnung zusammen: „Gerade in der Anfangsphase haben wir allerdings noch einiges liegen gelassen.“

So lag Sulingen bereits nach vier Minuten mit 1:4 im Hintertreffen. „Wir haben einfach keinen Zug in die Deckung bekommen“, berichtete Engelke. Doch mit Zunahme der Spieldauer bekam sein Team immer mehr Sicherheit, drehte den Rückstand in ein 5:4 (9.) und schaffte es dann auch, den knappen Vorsprung in die Halbzeitpause zu retten – 12:11.

Nach Wiederbeginn baute TuS-Spieler Björn Meyer, dem in der Partie insgesamt sechs Treffer gelangen, die Führung auf 13:11 aus (31.). Doch die Gastgeber gaben nicht auf, egalisierten in der 44. Minute zum 19:19. Zwei weitere schnelle Treffer brachten sogar die 21:19-Führung für die Bremer. Sulingen blieb jedoch cool und zeigte keine Panik, sodass die Führung in der 54. Minute zurückerobert wurde – 24:23. In der Schlussphase sorgten dann Patrick Kappermann (7), Marco Krause (5/1) und Julian Wilkens (5) für den 28:25-Erfolg.

„Auch wenn es am Ende nicht unser bestes Spiel war, zählen nur die zwei gewonnen Punkte. Unterm Strich betrachtet, haben wir den Gegner zu Recht geschlagen“, freute sich Engelke über den Sieg.

jdi