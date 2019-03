TuS Sulingen kassiert drei Rote Karten

Trainer Engelke sieht darin aber nicht den Hauptgrund des 35:35: „Zu unbekümmert gespielt“

+ Am falschen Ort: Wegen desselben Vergehens, einem nicht korrekten Abstand, kassierte Sulingens Kapitän Jannik Knieling (l.) seine zweite und dritte Zeitstrafe – also auch die Rote Karte. Foto: Westermann

Sulingen – 70 Tore, zwölf Zeitstrafen, drei Rote Karten: Der neutrale Handballfreund bekam am Samstagabend beim TuS Sulingen einiges geboten. Wer sich hingegen als Fan des Landesligisten sieht, dürfte sich geärgert haben. Schließlich kassierten die Hausherren nach einer 34:30-Führung sechs Minuten vor Schluss noch ein 35:35 (19:13) gegen den TV Gut Heil Spaden und verloren in jener Endphase noch Jannik Knieling und Julian Plander durch Rote Karten. Keeper Gerrit Uhlhorn hatte schon in Minute 46 seinen Kasten räumen müssen, weil er nach einem Duell außerhalb des Sechsmeterraums den roten Karton gesehen hatte. Doch TuS-Trainer Hartmut Engelke wirkte hinterher aufgeräumt: „Wir haben einen Punkt gewonnen. Natürlich sind 35 Gegentore zu viel, aber 35 selbst geworfene sind auch nicht schlecht. Wir müssen es uns selbst ankreiden. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs zu unbekümmert gespielt.“