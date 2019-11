Sulingen hofft auf weiteren Winterspeck

Brinkmann-Team fährt zum kriselnden Vizemeister

+ © Borchardt Gerade über Außen bietet Hemmingen durchaus Räume an: Das dürfte Pascal Löhmann gelegen kommen. © Borchardt

Sulingen – Dass der Vizemeister zuletzt in Turbulenzen geriet, blieb natürlich auch den Sulingern nicht verborgen. „Sie haben eine schwächere Phase. Naturlich rechnen wir uns etwas aus“, sagt Thorolf Meyer, Co-Trainer beim TuS Sulingen, vor dem Landesliga-Spiel beim SC Hemmingen-Westerfeld (Sonntag/14.00 Uhr). Nur einen Sieg feierte das Team von Trainer Semir Zan in den vergangenen sieben Liga-Partien. Die Leistungskurve spricht damit für Sulingen. Schließlich gewann die Mannschaft von Trainer Walter Brinkmann zuletzt zweimal am Stück. „Für das Gefühl wäre es natürlich sehr gut, wenn wir mit drei Siegen in die Winterpause gehen würden“, sagt „Toto“ Meyer.