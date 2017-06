Sulingen greift nach dem Pott

Sorgte zuletzt in Pattensen mit seinem Tor zum 2:0 für die Entscheidung: Sulingens Mittelfeldakteur Pascal Löhmann (l.). Der 21-Jährige hofft, dass er im morgigen Bezirkspokal-Finale in Gehrden erneut zur Startformation gehört. - Foto: Borchardt

Sulingen - Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Fußball-Landesliga folgt für den TuS Sulingen das nächste Highlight: Der künftige Oberligist steht morgen im Bezirkspokal-Finale, stellt sich um 15 Uhr beim Bezirksligisten SV Gehrden vor. „Wir haben in den vergangenen Tagen ordentlich gefeiert, aber die Saison ist noch nicht vorbei. Wir wollen jetzt das i-Tüpfelchen schaffen“, betont Sulingens spielender Co-Trainer Manuel Meyer.

Auch Sulingens Teammanager Thorsten Neumann hofft auf das Double, sagt allerdings auch: „Das wird ein schweres Spiel, wir sind aber der Favorit. Gehrden hat nichts zu verlieren. Wir müssen 100 Prozent geben.“ Er geht jedoch fest davon aus, dass bei jedem Spieler „die Motivation groß ist“.

Hoffnungsvoll blickt Trainer Maarten Schops der Aufgabe entgegen: „Wir werden alles dafür tun, um zu gewinnen. Wir konzentrieren uns nur auf uns.“ Respekt hat der Belgier vor dem Finalgegner trotzdem: „In 90 Minuten kann viel passieren.“ Allzu viele Informationen über den Bezirksligisten haben die Sulestädter nicht. „Für uns ist das eine Wundertüte. Ich erwarte von Gehrden mehr Gegenwehr als zuletzt in Pattensen und Heeßel“, meint Innenverteidiger Manuel Meyer. In einem Punkt ist sich der 34-Jährige sicher: „Wir werden den Ton angeben.“ Er vertraut der starken Defensive. So kassierten die Sulinger auf dem Weg ins Endspiel (fünf Begegnungen) nur in der zweiten Runde des Wettbewerbs beim 3:1 in Stuhr ein Gegentor.

Der SV Gehrden belegte in der Meisterschaft mit 49 Punkten und einem Torverhältnis von 68:53 den fünften Platz in der Bezirksliga 3. Haupttorschützen bei den Gastgebern waren Patrick Viehmeyer (16), Sascha Romaus (12) und Hakan Hot (10), die gemeinsam 38 Treffer erzielten. Im Bezirkspokal schalteten die Gehrdener (siehe Infokasten unten) unter anderem die Landesligisten SpVgg. Bad Pyrmont (4:0) und TSV Pattensen (2:1) aus.

Personell sieht es beim Cupverteidiger gut aus. Mittelfeldakteur Taiki Hirooka trainierte nach überstandenen Oberschenkelproblemen am Mittwoch erstmals wieder mit. Und Jona Hardt absolvierte nach verheiltem Handbruch eine Laufeinheit. Ob Hirooka bereits zum morgigen Aufgebot gehört, entscheidet sich erst nach dem heutigen Abschlusstraining. Schops hält sich bei der Aufstellung bedeckt, will erst die letzten Trainingseindrücke abwarten. In den Pokalspielen stand bislang David Schröder zwischen den Pfosten. In der Meisterschaft hütete Tim Becker das Tor. Ob das am Sonnabend in Gehrden auch der Fall ist, lässt der 41-jährige TuS-Coach offen.

Schops glaubt auf alle Fälle an das Double: „Wenn wir das abrufen, was wir in den vergangenen Wochen gezeigt haben, bin ich zuversichtlich.“ Die Saison-Abschlussfeier steigt nach der Rückkehr in Sulingen. - mbo