Sulingen greift nach Pause neu an

Sulingen - Marco Krause, Julian Wilkens, Julian Plander, Björn Meyer und Jannik Knieling - bei den Landesliga-Handballern des TuS Sulingen lagen gleich mehrere Spieler in den vergangenen zwei Wochen flach. Jetzt sind sie wieder auf dem Damm, können mitwirken.

Nach knapp einmonatiger Pause geht’s für die Sulestädter weiter: Der heimische Handball-Landesligist stellt sich morgen um 15 Uhr beim Tabellenzehnten SV Beckdorf II vor und hat noch eine Rechnung aus der Hinpartie (30:31) offen. „Ich bin froh, dass wir in den vergangenen zwei Wochen keine Spiele absolvieren mussten. Die Pause hat uns gut getan. Wenn wir jetzt die Nerven behalten und bis zum Schluss vernünftig spielen, dann sind wir in der Lage, in Beckdorf zu punkten“, unterstreicht Sulingens Trainer Hartmut Engelke.

Nicht zur Verfügung stehen am Samstag Jan Scharf (beruflich verhindert), Alexander Päßler (mit der A-Jugend der HSG Nienburg im Einsatz) und Patrick Kappermann (Knie- und Handprobleme). Hinter dem Mitwirken von Benjamin Demel (Kniebeschwerden - im Training weggeknickt) steht ein großes Fragezeichen. Als Alternative bietet sich am rechten Flügel Rückkehrer Malte Fallenbeck an.

Engelke blickt optimistisch nach vorn: „Die Stimmung ist prima, auch die Torhüter Gerrit Uhlhorn und Daniel Kramer sind gut drauf.“ Die Zweite des SV Beckdorf ist schwer einzuschätzen - das hängt mit dem Personal zusammen. „Die Beckdorfer sind in der Breite gut aufgestellt. Wir müssen jeden einzelnen bekämpfen“, fordert der 49-jährige TuS-Coach.

In der Hinbegegnung erzielten Linkshänder Thorben Dittmer (9) und Marco Grunze (6/3) gemeinsam 15 „Buden“. Letzterer spielt im halblinken Rückraum und ist mit 47/6 Toren bester Werfer der Oberliga-Reserve. Wenn die Gäste in der Abwehr und im Angriff konzentriert zu Werke gehen, dann könnte es mit dem sechsten Saisonsieg klappen. Engelke denkt positiv: „Ich bin immer gern nach Beckdorf gefahren.“

