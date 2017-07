TuS Sulingen II gewinnt nach Endspurt mit 2:0

Staffhorst - Ordentliches Spiel von beiden Seiten: Beim Turnier des SV Staffhorst schlug am Montagabend bei Dauerregen Fußball-Bezirksligist TuS Sulingen II Aufsteiger TuS Kirchdorf dank zweier später Tore mit 2:0 (0:0).

„Das war ein gutes und umkämpftes Spiel. Kirchdorf hat stark verteidigt“, sagte Sulingens Trainer Sascha Jäger. Der 33-Jährige setzte 17 Akteure ein. Da die Torhüter Tim Bösche (Kieferoperation) und Yanik-Luca Klenke (bekam eine Platte aus dem Sprunggelenk entfernt) fehlten, stand in Maurice Krüger ein Feldspieler im Kasten.

150 Zuschauer warten lange auf die beiden Treffer

Vor 150 Zuschauern besaßen die Sulestädter in der ersten Hälfte zwei Chancen. Zunächst setzte Lauritz Mühlenhardt den Ball an den Pfosten (10.). Zwölf Minuten später versprang Marius Niemeier nach einer Rechtsflanke von Niklas Klare der Ball vor dem leeren Tor (22.). „Auch in der zweiten Halbzeit hat Kirchdorf uns alles abverlangt“, lobte Jäger den Gegner.

Die Tore fielen erst in der Endphase. Nach einer Freistoß-Hereingabe von Danny Stöver erzielte Konstantin Meyer das 1:0 (85.) für die Sulestädter. Im Gegenzug wäre beinahe der Ausgleich gefallen. Nach einer Freistoß-Hereingabe beförderte Meinke Honebein mit einem Seitfallzieher den Ball aus 18 Metern an die Unterkante der Latte (86.). Für die Entscheidung sorgte nur 60 Sekunden später Lauritz Mühlenhardt, der mit einem 20-Meter-Flachschuss das 2:0 (87.) markierte.

mbo