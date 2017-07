Rosenthal: „Wir haben kein gutes Spiel gemacht“

Steyerberg - Beim Geldpreisturnier des TuS Steyerberg hat Fußball-Bezirksligist FC Sulingen am Dienstagabend sein erstes Gruppenspiel gegen den Gastgeber mit 3:0 (0:0) gewonnen.

Am Sonnabend müssen die Sulestädter in der Dreiergruppe um 14 Uhr den TuS Drakenburg (6:0 über den TuS Steyerberg) schlagen, um am Sonntag das Finale (Anstoß 17 Uhr) zu erreichen. „Das war ein durchwachsener Test. Wir haben kein gutes Spiel gemacht“, urteilte Sulingens Trainer Stefan Rosenthal, der in 90 Minuten viel probierte. Den stärksten Eindruck hinterließ der laufstarke Alper Yildirim, der im Mittelfeld begann und später Innenverteidiger spielte.

In der ersten Halbzeit bekleckerten sich die Gäste gegen den „griffigen“ Kreisligisten nicht mit Ruhm. „Das war alles schleppend, wir hatten viele Abspielfehler“, monierte Rosenthal. Nach einer Stunde steigerten sich die Sulinger, kamen zu Chancen. Nach einer Freistoß-Hereingabe von Benjamin Barth gelang Bennet Lüdecke mit Kopfball-Tor das 1:0 (63.). Acht Minuten später spielte der Torschütze einen Pass in die Schnittstelle zu Lars Mesloh, der den Steyerberger Keeper umkurvte und das 2:0 (71.) erzielte. Den Schlusspunkt setzte Neuzugang Lüdecke (kam vom TuS Barenburg), der nach einem Querpass von Lars Mesloh zum 3:0 (74.) traf. - mbo