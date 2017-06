TuS Sulingen will den zweiten Titel der Saison: Live-Ticker aus Gehrden

Bezirkspokal-Finale am Samstagnachmittag

+ © Borchardt Pascal Löhmann (l.) erzielte zuletzt gegen Pattensen das 2:0 - und sicherte seinem Team mit einem sehenswerten Fallrückzieher den Aufstieg in die Oberliga. © Borchardt

Gehrden/Sulingen - Das Finale im Bezirkspokal bietet dem TuS Sulingen die Chance, das Double perfekt zu machen. Am Samstag spielt das Team von Trainer Maarten Schops ab 15 Uhr gegen den SV Gehrden. Vor einer Woche hatte die Mannschaft gegen den TSV Pattensen bereits die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Oberliga perfekt gemacht. An dieser Stelle startet rund eine halbe vor dem Spiel unser Live-Ticker.