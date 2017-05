Sulingen feiert den Aufstieg

Sulingen - Feierstimmung bei den Landesklassen-Handballerinnen des TuS Sulingen: Zwar endete das Spitzenspiel vor 150 Zuschauern gegen den Meister HG Bremerhaven mit einem 25:25 (13:7)-Unentschieden, doch dank der Niederlage des TuS Rotenburg beim ATSV Habenhausen steht die Mannschaft von Trainer Axel Seefeld nun als Vizemeister und Aufsteiger in die Landesliga fest.

„Ich bin überglücklich. Über die gesamte Saison gesehen ist der Aufstieg verdient. Nach der verkorksten Spielzeit im Jahr zuvor ist dieses Abschneiden sensationell. Wir haben es als Team geschafft“, strahlte Seefeld, nachdem er von der Rotenburger Niederlage erfahren hatte. Bei noch zwei ausstehenden Spielen hat der TuS fünf Minuspunkte weniger als die drittplatzierten Rotenburgerinnen und ist nicht mehr vom zweiten Rang zu verdrängen.

In dem mit Spannung erwarteten Aufstiegskracher gegen die HG Bremerhaven agierte die Seefeld-Truppe von Beginn an konzentriert. Angeführt von dem spielstarken Duo Marie Zimmermann (12/8) und Ines Mohrmann (6) erarbeiteten sich die Gastgeberinnen eine komfortable 13:7-Halbzeitführung.

Bis zur 40. Minute bestimmte die Heimmannschaft weiter das Spielgeschehen und führte bereits mit 19:12, doch im Anschluss ließ der TuS Sulingen zu viele Chancen ungenutzt – überraschend kamen die Gäste noch einmal zurück ins Spiel. In der 47. Minute verkürzte Bremerhaven auf 17:19. Das Auswärtsteam nutzte drei Zeitstrafen gegen die Sulingerinnen in der Schlussphase, um sich einen Punkt und somit auch die Meisterschaft am Samstag zu sichern.

Mit einem Tag Verspätung durfte dann auch das TuS-Team jubeln – dank der Schützenhilfe aus Habenhausen. - bp