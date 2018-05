Sulingen beweist Moral: Aus 0:2 mach 3:2

Wolfsburg - Nach zehn Spielminuten dürften sich einige Sulinger Anhänger gefragt haben, ob dieser 300-Kilometer-Ausflug am Tag der Arbeit wirklich so eine gute Idee gewesen war. Der TuS Sulingen lag zu diesem Zeitpunkt mit 0:2 im Oberliga-Kellerduell beim SSV Vorsfelde zurück. Doch das Team von Trainer Maarten Schops steigerte sich gewaltig, feierte mit dem 3:2-Sieg letztlich eine sportliche Wiederauferstehung.

„Das Gute war, dass die Mannschaft es selbst gelöst hat, dass sie sich nach dem 0:2 selbst gepusht hat“, freute sich Schops über die Moral seiner Truppe: „Und letztlich war der Sieg mehr als verdient. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht.“

Es hatte allerdings miserabel begonnen für die Sulestädter. Dennis Pollak spielte den Ball rechts heraus auf Ange Alix Koua Koutou – dessen Flanke nagelte Michel Haberecht am langen Pfosten stehend zum 1:0 (4.) unter die Latte. Rechtsverteidiger Richard Sikut hatte den Torschützen aus den Augen verloren. Zuvor hatte allerdings auch TuS-Kapitän Dennis Neumann keine gute Figur abgegeben, als er den Ball genau in den Fuß von Pollak köpfte. Und es blieb konfus. Nach einem Fehlpass von Sikut schalteten die Gastgeber schnell um – Luc-Fabian Bammel erlief einen Steilpass Pollaks, legte das Leder am herausgeilten TuS-Keeper Tim Becker vorbei und schob locker zum 2:0 (10.) ein.

Statt in Schockstarre zu verfallen, stemmte sich Sulingen gegen die Pleite und kam zwei Minuten vor der Pause zum Anschlusstreffer. Neumann bediente Hussein Saade mit einem langen Ball, der Angreifer dribbelte bis zur Grundlinie, legte zurück auf Pierre Neuse. Der 24-Jährige zog aus 16 Metern ab, Chris Brüggemann hielt den Fuß rein – 1:2 (43.). Fünf Minuten nach Wiederbeginn drehte Brüggemann erneut zum Jubeln ab. Taiki Hirooka hatte sich in den Strafraum getankt, legte quer auf Saade, der wiederum auf Brüggemann weiterleitete. Und mit einem Drehschuss aus kurzer Distanz machte der Offensivspieler das 2:2 perfekt. Eine Viertelstunde später wurde es noch besser für Sulingen. Jona Hardt schlug einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit Effet und Tempo auf den zweiten Pfosten, Saade köpfte zum 3:2 ein! - wie