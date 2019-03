Sulingen bekommt den Ball nicht ins Tor

Nullnummer gegen TSV Burgdorf

+ © Borchardt Sulingens Flügelangreifer Sebastian Elvers (am Ball) blieb in dieser Szene an den Burgdorfern Marlon Weber (l.) und Noel Köhler hängen. © Borchardt

Sulingen - Von Matthias Borchardt. Es hapert in der Offensive: Fußball-Landesligist TuS Sulingen trennte sich gestern vom Tabellenvierten TSV Burgdorf 0:0. Eine Woche zuvor hatte es bereits in Bavenstedt eine Nullnummer gegeben. „Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht und unsere Standards nicht gut ausgeführt. Das Unentschieden geht in Ordnung“, unterstrich Sulingens Trainer Maarten Schops, der auf mehrere Akteure verzichten musste. Der 42-Jährige griff auf Spieler aus der Zweiten zurück. Felix Klare aus der Bezirksliga-Mannschaft bot als Innenverteidiger eine gute Leistung, erwies sich als zweikampf- und kopfballstark.