Beach und Burger: Sudweyher Strandfußballer feiern im Regen DM-Quali

Von: Fabian Terwey

Norddeutscher Beachsoccer-Meister: Die Sudweyher Arne Bäker (hinten von links), Jan Ove Bäker, Lars Hermes, Hannes Creutzmann, Mika Theiß, Jannik Theiß und Jan Henrik Helms sowie Denny Kosel (vorne von links), Jonas Lüdeke, Niklas Pawig, Mirko Meyer, Nico Zumbruch und Hannes Lüdeke. © TuS Sudweyhe

Die Beachsoccer-Cracks des TuS Sudweyhe sind auf Kurs Titelverteidigung. Das Team von Manager Denny Kosel zog ins Final Four um die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft der Amateure ein und belohnte sich nach einem langen Tag in Großenbrode mit Fastfood.

Sudweyhe – Auf ihrer rund zweieinhalbstündigen Rückfahrt vom Strand in Großenbrode legten die Sandplatzhelden des TuS Sudweyhe einen kleinen Zwischenstopp bei einer Fastfood-Kette ein. Mit Burgern belohnte sich die 13-köpfige Delegation für den Stunden zuvor perfekt gemachten Einzug ins Final Four um die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft der Amateure.

„Es war ein langer Tag. Wir sind um 7.30 Uhr mit zwei Kleinbussen hingefahren und waren erst um 21 Uhr zu Hause“, berichtete Teammanager Denny Kosel (28) von dem Trip zum norddeutschen Regionalentscheid in die schleswig-holsteinische Küstengemeinde: „Bei insgesamt fünf Stunden Fahrt wollten wir da nicht bloß rumkicken, sondern auch gewinnen. Das haben wir wieder geschafft.“

Bei teilweise strömendem Regen gewann der Bremer Landesmeister seine vier Spiele gegen die Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern (4:2 gegen Hohensee United), Niedersachsen (2:0 gegen SV Ahlerstedt/Ottendorf), Schleswig-Holstein (2:1 gegen Ultima reserva do Brasil) und Hamburg (5:2 gegen TSC Wellingsbüttel) und erreichte damit den für die DM-Quali benötigten ersten Platz.

„Jetzt ist unser klares Ziel, den Titel auch zu verteidigen“, sagt Kosel vor dem Final Four am 19. und 20. August in Warnemünde. Dort treffen die Sudweyher auf den süddeutschen Meister SG Koppinnacken und auf die Vertreter aus Ost und West, die noch nicht feststehen.

Sicher ist sich Kosel schon jetzt: „Das wird vom Feinsten.“ Die Erinnerungen an das Vorjahr geben allen Anlass dazu.