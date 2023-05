Sudweyher nutzen Sulinger Vorlage: TuS nach 5:0 in Heiligenfelde zurück im Aufstiegsrennen

Von: Fabian Terwey

Lass dich drücken: Sudweyhes Trainer Benjamin Jacobeit (l.) klatscht Joshua Brandhoff nach dem 5:0 in Heiligenfelde ab und fällt dem Torschützen in die Arme. © terwey

Joshua Brandhoff ebnete den Sieg gegen seine Ex-Kollegen. Der Stürmer brachte Fußball-Bezirksligist TuS Sudweyhe beim SV Heiligenfelde in Führung. Der Tabellenzweite verkürzte durch den 5:0 (2:0)-Erfolg den Rückstand auf Spitzenreiter FC Sulingen auf vier Punkte.

Heiligenfelde – Trainer Benjamin Jacobeit klatschte nach dem Abpfiff Sturmtank Joshua Brandhoff ab und rief über den Platz: „Wir sind da, Männer!“ Der TuS Sudweyhe nutzte am Sonntagnachmittag die unverhoffte Chance, das Aufstiegsrennen der Fußball-Bezirksliga doch noch einmal spannend zu machen. Der Tabellenzweite setzte sich mit 5:0 (2:0) beim SV Heiligenfelde durch und verkürzte den Punkterückstand auf den tags zuvor gegen Bruchhausen-Vilsen ausgerutschten Spitzenreiter FC Sulingen (1:2).

Fußball-Bezirksliga: SV Heiligenfelde - TuS Sudweyhe 0:5 (0:2) Heiligenfelde: Thöle - M. Godesberg, Rilka, Hansen (70. Rode), Meiners, Weber (55. Heinsen), Köhler, Plate, Marquardt, Labbus, Gibek (78. Rohmeyer). Sudweyhe: Wickbrand - Wolff, Bäker (70. Knüppel), J. Lüdeke, Brandhoff, Köppener (75. Zwiebler), H. Lüdeke, Yesildag, Helms (60. Fahlbusch), Maeße, Wirth. Tore: 0:1 (10.) Brandhoff, 0:2 (43.) Köppener, 0:3 (60.) Bäker, 0:4 (75.) Knüppel, 0:5 (82.) Zwiebler. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte gegen Heiligenfeldes Marquardt wegen wiederholten Foulspiels (70.). Schiedsrichter: Marc Gareis (Mellendorfer TV).

„Sulingen lässt sich keine vier Punkte mehr nehmen, aber wir wollen mit einem guten Gefühl aus der Saison gehen“, sagte Jacobeit. Ähnlich sah es Brandhoff: „Wir sind nicht so vermessen, eine Kampfansage zu schicken. Aber zumindest halten wir den Druck hoch und schauen, was am Ende dabei herumkommt.“

Ex-Heiligenfelder Brandhoff

Der ehemalige Heiligenfelder – vor der Saison vom SVH nach Sudweyhe gewechselt – hatte an alter Wirkungsstätte selbst dazu beigetragen, dass sein TuS drei Spieltage vor Saisonende doch wieder auf Tuchfühlung zum Tabellenführer geht. Und das, nachdem das Spiel in der Vorwoche gegen Sulingen mit 0:2 verlorenen gegangen war. Nach Hereingabe von Bastian Helms schob der 29-Jährige zum 1:0 ein (10.). Sein erster Treffer gegen den Ex-Club, für den er acht Spielzeiten lang auf Torejagd gegangen war und bei dem er noch immer die zweite Damenmannschaft trainiert.

Wolff verlässt Sudweyhe, Maxidis kommt Malte Pirngruber (Karriereende), Jonas Knüppel (Umzug) und Timon Wolff (TSV Etelsen/Landesliga Lüneburg) nehmen im Sommer Abschied vom TuS Sudweyhe. Das gab TuS-Trainer Benjamin Jacobeit nach dem Heiligenfelde-Spiel bekannt. Christos Maxidis kehrt von der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst zurück zu seinem Jugendclub Sudweyhe.

„Überragend, hier zu treffen. Im Vorfeld habe ich mich mit Mirko Labbus und Tobias Marquardt ausgetauscht. Aber da habe ich mich zurückgehalten“, berichtete Brandhoff lächelnd vom Kontakt mit seinen Freunden und Ex-Kollegen vom SVH.

Tom Köppener drückte ein Zuspiel von Hannes Lüdeke zum 2:0 über die Linie (43.). Einen Maximilian-Wirth-Freistoß köpfte Heiligenfeldes Tamino Köhler von der Torlinie an die Brust von Sudweyhes Jan-Ove Bäker – 0:3 (60.). Nachdem Heiligenfeldes Tobias Marquardt wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen hatte (70.), schob Sudweyhes Jonas Knüppel in Überzahl zum 4:0 ein (75.). Eine Flanke von Timon Wolff nutzte Marvin Zwiebler zum 5:0 (82.).

„Wir hatten heute leider nicht das Personal zur Verfügung. So konnte keiner auf seiner Position spielen“, sagte SVH-Coach Torben Budelmann, der vor dem Rückstand zudem einen nicht gegebenen Elfmeter nach „Foul an Rille“ gesehen hatte: „Das Schlimmste waren für mich aber die Trainer auf der anderen Seite mit ihrer Lautstärke und Art und Weise.“