Sudweyhe krallt sich die Spitze: 2:1 gegen Wagenfeld - Weiners Traumtor sorgt für die Vorentscheidung

Von: Fabian Terwey

Anerkennendes Kopftätscheln: Sudweyhes Maximilian Wirth (l.) herzt Marco Weiner für sein Traumtor beim Heimsieg gegen Wagenfeld. © Terwey

Der TuS Sudweyhe feierte die Wiedereroberung der Tabellenführung in der Kabine mit dem Beatles-Hit „Hey Jude“. Durch den 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den TuS Wagenfeld hatte der Fußball-Bezirksligist den tags zuvor gestrauchelten Aufstiegsrivalen FC Sulingen entthront. Was Trainer Benjamin Jacobeit und Torschütze Jan-Ove Bäker dazu sagen.

Sudweyhe – Während die Spieler des TuS Wagenfeld mit ihren gepackten Sporttaschen enttäuscht davonzogen, dröhnte aus der Umkleidekabine des TuS Sudweyhe der Beatles-Hit „Hey Jude“. Die neuen Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga stimmten lauthals in den Gassenhauer ein. Das Team der Trainer Benjamin Jacobeit und Philipp Meinke hatte am Sonntagnachmittag den Aufstiegsrivalen FC Sulingen nach dessen 1:2 gegen Twistringen entthront. Durch den 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen die akut abstiegsbedrohten Wagenfelder stehen die Sudweyher nun mit einem mehr absolvierten Spiel und zwei Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten FCS ganz oben.

Fußball-Bezirksliga: TuS Sudweyhe - TuS Wagenfeld 2:1 (0:0) Sudweyhe: Theiß - Wolff, Behrens, Bäker - Wirth, Fahlbusch (55. J. Lüdeke), Maeße, Helms (89. Meissner), H. Lüdeke - Brandhoff (78. Weiner), Köppener (81. Yesildag). Wagenfeld: Nolting - P. Siebert, K. Siebert, Faur (83. Stolle) - A. Kuhlmann (87. Hartmann), Hertes, Schulze (79. Scheland), Nandzik (90.+1 Thiry) - Brüning (67. I. Kuhlmann), Gehle - Brüggemann. Tore: 1:0 (73.) Bäker, 2:0 (83.) Weiner, 2:1 (90.+1) Brüggemann. Schiedsrichter: Daniel Harting (Eintracht Afferde).

Jan-Ove Bäker (73.) und Marco Weiner (83.) hatten den Gastgebern zum Comeback an der Spitze verholfen. Das Wagenfelder Tor von Chris Brüggemann (90.+1) war am Ende nur Ergebniskosmetik. „Die Tabelle ist schön, aber im Moment sekundär. Du kannst nicht verhehlen, dass du da draufschaust, aber wir wollen den Fokus nicht verlieren und müssen unsere Hausaufgaben machen“, erklärte Jacobeit mit heiserer Stimme, nachdem er aus der Kabine gekommen war.

Wagenfelds Trainer Jürgen Damsch fand trotz der Niederlage lobende Worte: „Ein ganz großes Kompliment an die Mannschaft. Sie hat leidenschaftlich gefightet und verteidigt. Umso ärgerlicher, dass wir nicht zum Punktgewinn gekommen sind.“

Marco Weiner erzielt Traumtor für den TuS Sudweyhe

Bäker hatte die Sudweyher in einem zähen Ringen auf dem Kunstrasen mit seinem 1:0 erlöst. Eine Ecke von Maximilian Wirth war durch die Wagenfelder Reihen gerutscht, Bäker musste den Ball am zweiten Pfosten nur noch einnicken. Angreifer Marco Weiner sorgte mit seinem Traumtor für das 2:0 und ein anerkennedes Raunen unter den 75 Zuschauern. Nachdem der Joker auf dem linken Flügel mit seinem rechten Fuß von der Eckfahne Richtung Strafraumeck gezogen war, schlenzte er die Kugel in den Winkel. „Für uns und für ihn grandios“, kommentierte Jacobeit: „Für ihn ist es besonders schön, weil er auf seiner Position mit Joshi (Joshua Brandhoff, d. Red.) und Köppi (Tom Köppener) starke Konkurrenz hat.“ Auch Bäker lobte Weiner: „Den musst du erst mal so machen.“

Benjamin Jacobeit: Sieg „wichtig für die Psyche“

Zwar brachte Brüggemann die Gäste nach zunächst geklärtem Freistoß per Nachschuss noch auf 1:2 heran, doch am Ende feierte nur Sudweyhe. „Zwei Niederlagen in Folge kennen wir nicht“, sagte Jacobeit angesichts des vorangegenen 1:5 gegen Mühlenfeld und des 1:3 gegen Rehburg: „Daher lag unser Fokus darauf, hinten sicher zu stehen. Das ging zu Lasten des Offensivspiels. Für die Psyche war es ganz wichtig, zu gewinnen.“ Zum Aufstiegsrennen meinte Bäker: „Wir gucken nur auf uns. Wir müssen selbst gewinnen, sonst hat es keinen Zweck.“ Das „ein oder andere Bier“ war am Ende dennoch drin.

Spieler des Spiels: Jan-Ove Bäker Als Verteidiger hielt der Sudweyher den Laden hinten weitestgehend zusammen und köpfte schließlich zum erlösenden 1:0 ein.