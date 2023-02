Sudweyhe II trennt sich von Scharf: Das Trainer-Aus beim Kreisliga-Schlusslicht hat keine sportlichen Gründen

Martin Scharf, Ex-Trainer des TuS Sudweyhe II © Rehnert, Malte

Die Rückrunde in der Fußball-Kreisliga hat noch gar nicht angefangen – und der TuS Sudweyhe II braucht schon einen neuen Trainer. Nach dem Testspiel am Sonntag gegen den SV Marhorst (4:2) trennte sich das Schlusslicht von seinem Coach Martin Scharf. Ein Nachfolger könnte noch in dieser Woche gefunden werden – jedenfalls klingt Herren-Koordinator Sven Helms recht optimistisch: „Wir streben eine interne Lösung an. Und ich denke, das wird auch klappen.“

Sudweyhe – Zunächst leiten laut Helms die drei Spieler Gianluca Causo, Lars Hasselbring und Marvin Brüggemann die Trainingseinheiten.

Die Trennung von Scharf erfolgte, das schildern beide Seiten so, nicht aus sportlichen Gründen. Der im September 2022 geholte Coach sammelte mit dem bis dahin punktlosen Tabellenletzten immerhin zehn Zähler und erhöhte beispielsweise auch die Trainingsbeteiligung. „Alles gut soweit“, urteilt Helms.

Einigen Spielern gefiel der „Eingriff ins Privatleben aber nicht“

Zur Rückrunde hatte sich Scharf vorgenommen, schärfere Regeln aufzustellen, etwa bei Absagen von Spielern vor Partien nicht mehr alles zu akzeptieren: „Wir sind immerhin im Abstiegskampf.“ Einigen Spielern gefiel der „Eingriff ins Privatleben aber nicht“, sagt Scharf: „Das hätten sie mir auch direkt sagen können.“ Stattdessen hätten sie gedroht, unter diesen Voraussetzungen nicht weitermachen zu wollen – und der Vorstand habe sich auf ihre Seite geschlagen. „Das finde ich sehr schade“, meint Scharf.

„Balance zwischen Zuckerbrot und Peitsche abhanden gekommen“

Helms hingegen unterstreicht, „dass wir uns als Verantwortliche nicht vor einen Karren haben spannen lassen. Und es gab auch keine Ultimaten.“ Scharf sei im Umgang mit den Spielern „ein bisschen die Balance zwischen Zuckerbrot und Peitsche abhanden gekommen“, sagt Helms: „Wir sind ja alle keine Profis.“ Auch die Kommunikation mit den Trainern der Ersten Herren sei „minimal“ gewesen. Und es habe unterschiedliche Ansichten darüber gegeben, wo und wann die TuS-Talente am besten eingesetzt werden. „Die nötige Durchlässigkeit war nicht mehr so gegeben“, findet Helms: „Letztlich gab es zu viele Unstimmigkeiten darüber, wie eine Mannschaft zu führen ist.“

Wenn nun in Kürze der neue Coach einsteigt, wird er mehrere Neuzugänge begrüßen können, die Scharf noch geholt hat – unter anderem Routinier Oliver Gerth, der zuletzt beim TV Stuhr aktiv gewesen war.