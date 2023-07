Fußball-Bezirksligist TuS Sudweyhe holt Routinier Christian Schwarz

Von: Gerd Töbelmann

Christian Schwarz, hier noch für die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst am Ball, verstärkt den TuS Sudweyhe © Rehnert

Christian Schwarz schließt sich Fußball-Bezirksligist TuS Sudweyhe an. Wie der Kontakt zustande kam und warum Trainer Benjamin Jacobeit froh über die Verpflichtung des 37-Jährigen ist.

Sudweyhe - Fußball-Bezirksligist TuS Sudweyhe bekommt noch einen weiteren Neuzugang hinzu. Ab sofort gehört auch Christian Schwarz dazu. Der 37-Jährige ist im Kreis nicht unbekannt, spielte er zwischen 2017 und 2021 doch für die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Zuletzt war der Mittelfeldspieler für den TuS Schwachhausen in der Bremen-Liga am Ball.

Dieses Team hat sich auf ungewöhnliche Art und Werise jedoch fast aufgelöst. Grund: Den Vereinsverantwortlichen war es ein Dorn im Auge, dass sich die Spieler bis zu einem festen Zeiitpunkt nicht über ihre Zukunft äußern wollten. Daraufhin meldete der TuS seine erste Herren kurzerhand aus der höchsten Bremer Liga ab. Und Schwarz war auf dem Markt.

Der Kontakt zu Sudweyhe bestand zwischen Schwarz, der in Weyhe wohnt, und Trainer Benjamin Jacobeit schon seit längerer Zeit. „Unsere Söhne spielen in Sudweyhe zusammen in einer Mannschaft. Da ist man ja ständig in Kontakt. Und irgendwann hat mich Christian dann gefragt, ob er mal mitttrainieren könnte. Und seitdem ist er bei uns dabei“, sagt Jacobeit, der froh ist, in seiner doch recht jungen Mannschaft noch einen erfahrenen Spieler hinzu bekommen zu haben.