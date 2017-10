TuS Sudweyhe feiert den perfekten Saisonstart

Brake - Von Zoe Turner. Der TuS Sudweyhe fuhr zum Korbball-Bundesligaauftakt aufgrund starker Leistungen zwei Siege und den ersten Tabellenplatz ein. Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und der TSV Heiligenrode mussten jeweils zwei Punkte abgeben und bilden nun die goldene Mitte der Liga. Sieglos hat der TSV Barrien den Spieltag beendet und ist damit zurzeit das Tabellenschlusslicht.

TuS Sudweyhe - TSV Barrien 8:0 (8:0): Die beiden Mannschaften kannten sich bereits aus dem neu erfundenen Nordpokal, der neben den Spieltagen zu Trainingszeiten in der Woche über die Bühne geht, und waren daher beiderseits gewarnt. Eine starke Abwehr und eine tadellose Korbfrauenleistung auf Sudweyher Seite gaben den Barrier Spielerinnen keine Chance im Angriff. Der Gäste-Trainer Manfred Otto erkannte seine Spielerinnen jedenfalls nicht wieder: „Unsere Offensive bekam kein Tempo in ihre Aktionen.“ Erst in der zweiten Halbzeit konnte die Abwehr gesichert werden. Doch weiterhin fehlte der Wurferfolg, auch bei Sudweyhe haperte es an der Konzentration, sodass im zweiten Teil des Spiels keine weiteren Körbe fielen. Dennoch ein gelungener Start für Andrea Bothmer, die das Sudweyher Team nach der vergangenen Saison übernahm.

TSV Heiligenrode - SV Brake 10:13 (5:7): Dieses Duell zeigte sich bisher meistens als spannendes Spiel und war keineswegs ein klarer Sieg. Zwar mussten die gastgebende Mannschaft von Dagmar Schnelle von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen, doch blieb sie immer dran. Erst in der 32. Minute gelang der Ausgleich, der nur kurze Zeit hielt. Trotzdem gestaltete sich der Angriff danach eher einfallslos. „Am Ende nutzten die Brakerinnen ihre Wurfchancen konsequenter als wir“, resümierte Schnelle, sodass sie sich dem Team aus Weser-Ems geschlagen geben musste. Mit Sicht auf die Einschränkungen im Kader zeigte sie sich dennoch zufrieden. Nadja Burgdorf trat angeschlagen an, und zwei weitere Ausfälle hatte sie zum Start in die neue Saison zu verzeichnen.

Oldenbroker TV - TSV Barrien 8:6 (3:4): Die Mannschaft aus Barrien wusste, dass sie sich nach ihrem ersten Spiel steigern musste. So verbesserte sie sich auch in allen Mannschaftsteilen und kam aus jeder Position zum Abschluss. Am Ende lag es an der mangelhaften Wurfquote, dass sich die Barrier Spielerinnen dem Oldenbroker TV geschlagen geben mussten. „Schade, denn es wäre mehr drin gewesen“, sagte Trainer Manfred Otto, der damit den Heimweg ohne Punkterfolg antreten musste. Doch er zeigte sich positiv: „In der Leester Sporthalle wird dann ein ganz anderer TSV Barrien auf dem Platz stehen.“ Um sich darauf vorzubereiten, hat seine Mannschaft jetzt noch drei Wochen Zeit.

TSV Thedinghausen - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 7:11 (3:7): Bereits in ihrem ersten Spiel traf das Seckenhauser Team auf die seit langer Zeit stark spielenden Thedinghausener Frauen. Trotz dessen ging das Team von Trainerin Camilla Hahn sofort in Führung und gab diese im Laufe des Spiels auch nicht mehr aus der Hand. Erarbeitetes aus der Vorbereitung wurde erfolgreich umgesetzt und bringt der Mannschaft Motivation für die folgenden Spieltage. Einen besseren Start in die Saison hätte sich die TSG nicht erträumen lassen können.

+ Sudweyhes Luisa Schlemm überzeugte mit ihrem Club gegen die SG Findorff-Bremen und gewann am Ende mit 12:9. © Westermann

SG Findorff-Bremen - TuS Sudweyhe 9:12 (4:5): In diesem Spiel trafen zwei Mannschaften aufeinander, die auf ähnlichem Niveau spielen, womit ein spannendes Spiel garantiert war. Den Zuschauern wurde auf beiden Seiten viel Tempo und Cleverness geboten. Sudweyhe legte immer wieder vor, aber Findorff zog jedes Mal nach. Nach der Halbzeit setzten sich die Gastgeberinnen mit einem zwischenzeitlichen 8:6 ab, was die Sudweyher Trainerin Andrea Bothmer zu einem Time-out veranlasste. Dies erwies sich als richtige Entscheidung. Gut ausgespielte Körbe und eine starke Abwehr brachten den Erfolg und somit einen perfekten Saisonstart, der auf grandioser Mannschaftsleistung basierte.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - TSV Heiligenrode 9:12 (4:7): Nach dem vorherigen, doch überraschenden Sieg der Seckenhauserinnen war der Respekt auf Heiligenroder Seite groß. Doch sie nutzten ihre Chancen und hatten damit früh einen guten Vorsprung herausgearbeitet. Die TSG kam in der zweiten Hälfte noch einmal heran und glich aus. „Ich stellte dann die Abwehr um, das brachte die gewünschte Wirkung und das 12:9“, analysierte Dagmar Schnelle. Aber auch das Seckenhauser Trainerteam zeigte sich zufrieden: „Jede Spielerin erzielte am ersten Spieltag mindestens einen Korb.“ Ein besonderes Lob ging dabei an Anna Tamsen, die nach einer Bundesliga-Auszeit eine tolle Leistung zeigte.