Sudweyhe darf weiter träumen

Thedinghausen - Von Zoe Turner. Das Rennen um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft (DM) geht weiter. Denn noch können sich die Korbballerinnen der TuS Sudweyhe ihrer Teilnahme nicht sicher sein. Gegen den Tabellenführer hatten sie nicht viel entgegenzusetzen, doch in der anderen Partie sammelten sie zwei wichtige Punkte.

TuS Sudweyhe - Oldenbroker TV 11:6 (4:5): Die Sudweyher Damen bestritten das erste Spiel des Tages und zeigten dementsprechend zu Beginn noch etwas Müdigkeit. So gelang es ihnen erst, sich in der zweiten Hälfte abzusetzen. Den Grundstein für den Erfolg legten die Sudweyherinnen mit einer starken Verteidigung. „Besonders beachtenswert ist, dass wir in der zweiten Halbzeit nur einen Gegenkorb der wurfstarken Oldenbrokerinnen kassiert haben“, betonte Spielerin Julia Hoffmann.

TuS Sudweyhe - SG Findorff Bremen 4:8 (1:3): In ihrem zweiten Match stand den Sudweyherinnen die Mannschaft aus Findorff gegenüber, welche bereits den ersten Platz in der Qualifikationsgruppe sicher hat. Dabei hatten der TuS deutlich das Nachsehen. In allen Belangen war er unterlegen. Besonders das SG-Kreisspiel bekamen die Sudweyherinnen nicht in den Griff. Im eigenen Angriff waren sie zu ängstlich und damit auch zu harmlos.

Immerhin scheint die Kaderbreite zu stimmen, denn am Ende des Spieltags hatte jede Sudweyher Spielerin zumindest einen Korb erzielt. „Das macht uns natürlich Mut für den finalen Spieltag“, erklärte Julia Hoffmann. Am Sonntag, 24. März, wird sich für ihr Team alles entscheiden.