Sudweyhe antwortet abgeklärt: Nach 0:1-Rückstand souveränes 6:1 im Cup-Duell gegen Neuenkirchen

Von: Cord Krüger

Starker Auftritt als hängende Spitze: Tom Köppener bekam nach dem Sudweyher Sieg ein Sonderlob. © Rehnert

Der TuS Sudweyhe steht in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals. Aus einem 0:1-Rückstand gegen den TV Neuenkirchen machte das Team von Benjamin Jacobeit und Philipp Meinke ein 6:1 (4:1). Das sagten die Trainer und ihr Kollege Mustafa Cali nach dem Pflichtspielauftakt.

Sudweyhe – Eine knappe Viertelstunde lief für den TV Neuenkirchen alles wie am Schnürchen. Der Fußball-Bezirksligist führte beim Klassengefährten und Meisterschaftsanwärter am Freitagabend zum Auftakt des Bezirkspokals sogar mit 1:0. „Aber dann sind wir eingebrochen“, urteilte TVN-Trainer Mustafa Cali. Am Ende fiel die Rache des TuS für den frühen Rückstand deftig aus, sodass die Mannschaft des aus Benjamin Jacobeit und Philipp Meinke bestehenden Trainerduos mit 6:1 (4:1) in die zweite Runde einzog.

„Das war ein richtig guter Start von uns“, freute sich Meinke: „Wir haben schon viel von dem gesehen, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet hatten.“ Auch Cali sprach von einem „verdienten Sieg“, wenngleich das Ergebnis vielleicht zu hoch ausgefallen ist“.

Der Auftakt gehörte den Gästen, gab Meinke zu: „Da hat es Neuenkirchen richtig gut gemacht und klasse verteidigt.“ Der Lohn: das zeitige 1:0. Schon nach drei Minuten schickte Jan Hülseberg Thomas Marz per Steckpass auf die Reise – und der vollendete eiskalt.

Doppelpacks von Schwarz und Brandhoff

„Auch danach hatten wir das Spiel unter Kontrolle, waren gut in den Zweikämpfen – und dann fiel das 1:1 wie aus dem Nichts“, sagte Cali über Joshua Brandhoffs Ausgleich (13.). Anschließend hatte der TuS laut Meinke weiter so seine Probleme, doch das fein herausgespielte 2:1 gab Selbstvertrauen: Nach einer Kombination über links unter Mitwirkung der Brüder Jonas und Hannes Lüdeke gelang Bastian Helms mit einem abgefälschten Schuss Sudweyhes Führung (36.).

Jetzt hatten die Platzherren alles im Griff: Christian Schwarz war am zweiten Pfosten mit dem 3:1 zur Stelle, nachdem TVN-Keeper Fabian Klenke ein Brandhoff-Geschoss gut zur Seite abgewehrt hatte (43.). Keine 60 Sekunden später nutzte Schwarz einen starken Ballgewinn samt Pass von Tom Köppener zum 4:1 /44.).

Nach der Pause hätte Marz auf 2:4 stellen können (50.) – aber ein Sudweyher Bein war dazwischen. „Fällt da das Tor, kann es noch spannend werden“, wusste Meinke. Stattdessen erhöhte Marco Weiner nach Vorlage von Mehmet Yesildag (69.), ehe Brandhoff eine Wirth-Flanke zum 6:1 einköpfte (86.).

„Wir wollten mutig mitspielen, aber phasenweise hat uns die Kraft gefehlt“, bedauerte Cali. Zwei positive Aspekte nannte er trotzdem: Marcel Luchtmann überzeugte links in der Abwehr durch eine gute Zweikampfquote. Zweitens: „Zum Glück haben wir auf richtigem Rasen gespielt. Auf dem Kunstrasen nebenan hätten wir noch mehr Probleme bekommen.“

Meinke lobte neben dem Doppel-Torschützen Schwarz vor allem Köppener, der als hängende Spitze hinter Brandhoff agierte: „Inzwischen arbeitet Tom viel mehr nach hinten – wie wir das von ihm auch erwarten.“

TuS Sudweyhe - TV Neuenkirchen 6:1 (4:1) Sudweyhe: Frerichs - Bäker, Meier (46. Traemann), J. Lüdeke, M. Degenhardt, Brandhoff, Köppener (67. Yesildag), H. Lüdeke (76. Fahlbusch), Schwarz (56. Weiner), Helms (76. Sakulowski), Wirth. Neuenkirchen: F. Klenke - Leymann, Hülseberg, Mario Meyer (64. Söhl), Marcel Luchtmann, Marvin Luchtmann, Scharf (70. Timme), K. Meyer, Fehse (74. Hommen), Dettmer, Marz (74. Schlüßler. Tore: 0:1 (4.) Marz, 1:1 (13.) Brandhoff, 2:1 (36.) Helms, 3:1 (43.) Schwarz, 4:1 (44.) Schwarz, 5:1 (69.) Weiner, 6:1 (86.) Brandhoff. Schiedsrichter: Tim Otto (TSV Lahausen).