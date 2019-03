Stuhrs Reise zum unbekannten Gegner

Landesliga-Handballer beim SV Beckdorf II / Ohne Kieselhorst, Brüggemann, Pfüller und Schäfer

+ Dieser Gegner liegt ihm: Aschkan Sadeghi hielt im Hinspiel fünf Siebenmeter.

Beckdorf - Nach dem jüngsten 24:24-Achtungserfolg gegen den Tabellendritten TV Schiffdorf treten die Landesliga-Handballer der HSG Stuhr morgen bei einem Gegner aus der unteren Tabellenregion an - ab 17.00 Uhr beim SV Beckdorf II. Doch HSG-Co-Trainer Stefan Schröder warnt davor, den Viertletzten zu unterschätzen: „Wie das bei Zweitvertretungen manchmal so ist: Diese Mannschaft bekommt regelmäßig Verstärkung aus dem Oberliga-Kader. Auswärts tritt Beckdorf mal nur zu neunt an, aber bei Heimspielen stehen plötzlich 14 Mann auf dem Spielberichtsbogen.“