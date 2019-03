Stuhrs Knockout in der Nachspielzeit

Stuhr - Von Cord Krüger. Christian Meyer und Stephan Stindt verharrten nach dem Abpfiff regungslos an der Seitenlinie. Drei Minuten zuvor hatten sich die beiden Trainer des TV Stuhr schon mit dem 0:0 gegen Iraklis Hellas abgefunden. Ein Zähler, „der uns auch nicht wirklich weitergeholfen hätte“, räumte Stindt angesichts des sich zuspitzenden Abstiegskampfs in der Fußball-Landesliga ein. Doch nicht mal dieses Pünktchen blieb den Gastgebern vergönnt, weil Nikolaos Zervas den Sieg erzwang. Erst köpfte er in der ersten Minute der Nachspielzeit eine Linksflanke von Georgios Papaefthymiou zum 1:0 ins rechte Eck, 45 Sekunden später legte er Cem Polat per Konter das Tor zum 2:0 (0:0)-Endstand auf. „Vor dem zweiten Tor waren wir hinten natürlich komplett blank, weil wir mit einem langen Ball wenigstens noch das 1:1 wollten“, schilderte Stindt. Doch am Ende musste er die 14. Niederlage im 21. Landesliga-Auftritt seines Aufsteigers quittieren. Die Hoffnung auf die Rettung hat er noch nicht aufgegeben, „denn ich kann den Jungs auch heute keinen Vorwurf machen. Defensiv haben wir nichts zugelassen. Aber die Spiele werden natürlich weniger“, räumte Stindt ein.

Dabei hatte sein Team vielversprechend begonnen. Die nur 45 Zuschauer sahen den Stuhrern zunächst an, wie gut ihnen der Punktgewinn in der Vorwoche beim 2:2 gegen Bad Pyrmont getan hatte: Mit derselben Startelf spielten sie selbstbewusst nach vorn, Torben Drawert hatte zweimal Pech, als er bei zu kurzen Rückpässen nur um Zentimeter zu spät kam – und danach vergab Adrian Herrmann die erste große Chance: Eine maßgeschneiderte Rechtsflanke von Jan-Hendrik Schwirz köpfte er haarscharf am langen Eck vorbei (8.). Auf der anderen Seite musste TVS-Schlussmann Daniel Bischoff erstmals in Minute 16 eingreifen – im Rauslaufen gegen Hellas-Kapitän Evangelos Papaefthimiou. Herrmann hatte wenig später mit einem Lupfer über das Tor Pech (19.) – doch danach riss beim Aufsteiger ein wenig der Faden. Der SV gewann mehr Duelle im Mittelfeld, erarbeitete sich dadurch ein Übergewicht, allerdings ohne im Strafraum die ganz große Gefahr auszustrahlen. Einmal allerdings musste Bischoff per Fußabwehr einen Schuss von Angelos Gegas zur Ecke klären (38.). TVS-Coach Meyer trieb die zunehmende Passivität seiner Männer auf die Zinne: „Wir träumen! Geht zum Ball! Wir brauchen zu lange“, brüllte er kurz vor der Pause über den Platz.

Ähnliche Wort müssen in der Kabine gefallen sein, denn der zweite Durchgang begann mit griffigeren Stuhrern: Fünf Minuten nach Wiederanpfiff rutschte Iraklis-Verteidiger Sotirios Panagiotidis eine Flanke von Tim Langreder über den Spann, Drawert schaltete schnell, lupfte aufs leere Tor – doch Panagiotidis bügelte seinen Fehler per Kopfball-Rettung auf der Linie aus. Kurz darauf scheiterte Michel Iffländer an Hellas-Keeper Patrick Fiedler, Langreder schoss den Abpraller ans Außennetz (54.). Meyer und Stindt reagierten auf die Drangphase, wechselten in Person von Dimitri Steen einen weiteren Stürmer ein. „Dimi hat die Abwehr des Gegners schon im Hinspiel mächtig beschäftigt, das hatten wir uns auch diesmal erhofft“, erläuterte Stindt. Doch der gewünschte Effekt blieb aus. Im Gegenteil: Mit zunehmender Dauer übernahmen die Gäste die Regie.

In der Schlussphase zielte der aufgerückte Herrmann nach Ablage von Steen knapp zu hoch (81.) – mehr kam nicht von den Rot-Weißen, die in der Schlussphase zunehmend in gefährliche Konter liefen. Mit dem bitteren Resultat in der Nachspielzeit.