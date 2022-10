Stuhrs „Blitz“ schlägt ein: Schumann Matchwinner beim 2:1 gegen Lembruch

Von: Fabian Terwey

Teilen

Tempodribbler: Die Stuhrer Teamkollegen nennen Youngster Felix Schumann (am Ball) deshalb nur „Blitz“. © terwey

Der TV Stuhr setzt sich im Kreisliga-Duell gegen Lembruch durch: Zum Matchwinner wird Felix Schumann. Der 18-Jährige steht bei einem Befreiungsschlag goldrichtig.

Stuhr – Matchwinner Felix Schumann konnte es selbst kaum glauben, riss erstaunt die Augen auf und fasste sich perplex an den Kopf. Seine Teamkollegen vom TV Stuhr fielen ihm in die Arme. Der Joker des Fußball-Kreisligisten hatte beim 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV Friesen Lembruch in den Schlussminuten von einem Torwartfehler profitiert. Lembruch-Keeper Mathias Uliczka hatte den 18-Jährigen bei einem versuchten Befreiungsschlag abgeschossen, der Ball trudelte von Schumanns Brust ins Gäste-Tor (87.).

John: „Für den Jungen freut es mich natürlich“

„Das war nur Glück. Ich habe gekämpft und hatte die Hoffnung, dass noch was passiert“, kommentierte der Siegtorschütze die Szene des Spiels vor den rund 40 Zuschauern. „Ein glückliches Händchen ist mir nicht so wichtig“, kommentierte Stuhrs Trainer Marvin John die Einwechslung des Matchwinners: „Mir ist es egal, wer die Tore schießt, aber für den Jungen freut es mich natürlich.“ Schüler Schumann gehört seit dieser Saison fest zum Senioren-Kader, hatte in der Vorsaison bereits als A-Jugendlicher mehrere Einsätze bei den Herren. „Seitdem nennen sie mich im Team ,der Blitz’“, berichtete Schumann mit breitem Grinsen.

Wenig zu lachen hatte dagegen Lembruchs Keeper, der nach Abpfiff geknickt auf dem Rasen saß. „Fehler passieren“, kommentierte Friesen-Coach Thorsten Dünnemann und ging auf das Zustandekommen ein: „Unsere Regel lautet: Wenn ich zum Torwart zurückspiele, muss ich ihm auch eine Anspieloption bieten. Die gab es in dem Fall nicht. Davon war Mathias vielleicht auch irritiert.“

Lembruch führt durch Pascal-Leon Koch

Nicht nur deshalb war es eine bittere Niederlage für Dünnemann. Denn Lembruch hatte nach einem Kopfballtor von Pascal-Leon Koch zunächst sogar geführt (62.). Ein 40-Meter-Freistoß von Nico Winkelmann wurde lang und länger, sprang im Stuhr-Strafraum auf und Koch bekam noch entscheidend die Haarspitzen dran. „Genau richtig der hohe Ball, Jungs“, rief Keeper Uliczka über den kompletten Platz: „Auf der anderen Seite sieht man nämlich nichts gegen die Sonne.“

Doch per umstrittenem Handelfmeter glich Stuhr wieder aus. Niklas Lott hatte in den Lembruch-Strafraum geflankt, Sören Wessendorf hatte den Ball im Fallen an die Hand bekommen. Während es für Dünnemann kein Elfer war, meinte John lächelnd: „Als Stuhr-Trainer sage ich, dass das natürlich einer war. Wir haben jetzt das Glück, dass wir vor ein paar Wochen noch nicht hatten.“

Während Lembruch als Tabellendreizehnter nur noch einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat, ist Stuhr nach schwachem Saisonstart mittlerweile Zehnter. „Aber die Tabelle interessiert uns nicht“, sagt John: „Uns interessiert nur die Entwicklung.“ So wie die des Matchwinners Schumann.