Sebrantke zieht bei Sommerhitze durch

47-Jähriger vom LC Hansa Stuhr verteidigt seinen Titel beim Drebber-Marathon. Chef-Organisator Maschmeyer happy über 863 Teilnehmer.

Drebber – Er riss im Ziel jubelnd die Arme hoch, goss sich erst einmal eine Flasche Wasser zur Abkühlung über den Kopf: Oliver Sebrantke hatte am Samstag bei herrlichem Sommerwetter den Marathon beim 24. Drebber-Lauf gewonnen. Bei seiner zweiten Teilnahme verteidigte er nicht nur seinen Titel aus dem Vorjahr (3:01:00), sondern lief in 2:53:47 Stunden einen neuen Streckenrekord.

„Ich habe gelitten“, seufzte das Ass vom LC Hansa Stuhr kurz nach dem Sieg. Der 47-Jährige freute sich nicht nur über seine Zeit: „Ich habe von Anfang an ziemlich viel Gas gegeben. Alles war super hier, es herrschte eine gute Stimmung an der Laufstrecke. Und ich bin wieder zu einer Bratwurst eingeladen worden.“

Die Straßen auf dem 2,34 Kilometer langen Rundkurs waren von den Anwohnern erneut bunt geschmückt. „Die Luftballons sind teilweise durch die Hitze geplatzt, da habe ich mich etwas erschrocken, bin ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen“, erzählte Sebrantke eine Anekdote am Rande des Drebber-Laufs. Zweiter beim Marathon (15 Teilnehmer) wurde Jörg Chittka (Country Marathon Club – 3:32:33) vor Jürgen Bultmann (VC Nienburg – 3:40:24).

Ergebnisse vom Drebber-Lauf

Marathon Männer: 1. Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr) Jg. 76, 2:53:47, 2. Jörg Chittka (Country Marathon Club / 100 MC) Jg. 64, 3:32:33, 3. Jürgen Bultmann (VC Nienburg/100 MC) Jg. 61, 3:40:24.

Marathon Frauen: 1. Olena Mashchenko (Squad UA Runners) Jg. 75, 3:56:00, 2. Anne Schloßer (Braunschweiger Laufclub) Jg. 88, 3:56:27, 3. Maria Rolfes (LT Waldschleicher Lohne / 100 MC) Jg. 54, 5:21:08.

Marathon-Teams: 1. Silberfisch + Wanderfalken (Marklohe) 3:40:45, 2. Lehrkräfte GFS Diepholz (Damme) 3:59:25, 3. Team Sandkruger Schleife (Hatten-Sandkrug) 4:04:04.

Halbmarathon Männer: 1. Lars Ulbrich (Vechta) Jg. 84, 1:23:36, 2. Nuno Azevedo (Hannover) Jg. 92, 1:28:55, 3. Tibor Mintken (Hoyerhagen) Jg. 2000, 1:33:55, 4. Julian Franke (SG Diepholz) Jg. 87, 1:35:17, 5. Nils Tiegel (TuS Hoya) Jg. 2001, 1:38:55 … 9. Ralf Uffenbrink (TuS Wagenfeld) Jg. 66, 1:46:20 … 13. Klaus Lange (SC Weyhe Triathlon) Jg. 67, 1:49:35.

Halbmarathon Frauen: 1. Paula Böttcher (TSV Großenkneten) Jg. 94, 1:54:11, 2. Viktoria Sobko (Squad UA Runners) Jg. 73, 1:55:57, 3. Annika Naatz (TSV Großenkneten) Jg. 98, 2:03:20 … 5. Sandra Nierentz (TSV Aschen) Jg. 94, 2:03:55 … 8. Jana Schell (Stuhr) Jg. 2003, 2:24:21.

Halbmarathon-Teams: 1. 4, 2, 2, ? Vollgas (Barnstorf) 1:42:26, 2. Moorbutze (Drebber) 1:47:17, 3. Die Schmetterbälle (Drebber) 1:51:49.

9,4 Kilometer Männer: 1. Stephan Wahmes (Lohne) Jg. 80, 0:39:56, 2. Christian Perh (LF SFN Vechta) Jg. 89, 0:40:38 3. Diego Mercado (LF SFN Vechta) Jg. 97, 0:43:59 … 10. Mats Fronzek (TSV Bassum) Jg. 2001, 0:48:04 … 12. Marc Becker (Wagenfeld) Jg. 88, 0:48:36.

9,4 Kilometer Frauen: 1. Luisa Ahrens (The Show must Go on) Jg. 2008, 0:48:04, 2. Stephanie Ugorets (TSV Bassum) Jg. 82, 0:48:14, 3. Madeleine Ely (Mana Team) Jg. 73, 0:48:41, 4. Madlen Peukert (Barnstorf) Jg. 79, 0:51:23, 5. Ann-Katrin Bankmann (Diepholz) Jg. 82, 0:52:01, 6. Carolin Spannhake (Rehden) Jg. 90, 0:54:48 … 8. Marina Zillig (Wetschen) Jg. 78, 1:02:22.

4,7 Kilometer Männer: 1. Benni Heinrich (Hunteburger SV) Jg. 94, 0:18:07, 2. Mark Schmitt (Vechta) Jg. 82, 0:18:12, 3. Mateusz Bienkowski (Dinklage) Jg. 93, 0:18:33 … 8. Christopher Esser (TSV Drebber) Jg. 99, 0:22:37 … 10. Lukas Bachmann (Drebber) Jg. 89, 0:24:05 … 12. Torsten Meyer (Twistringen) Jg. 79, 0:24:15.

4,7 Kilometer Frauen: 1. Vanessa Schierbaum (Sulingen) Jg. 93, 0:22:27, 2. Celina Franke (Drebber) Jg. 2000, 0:23:37 … 4. Marleen Klarenaar (Barnstorf) Jg. 2010, 0:25:53, 5. Ines Riemann (Diepholz) Jg. 69, 0:26:30, 6. Helga Henschel (Barnstorf) Jg. 72, 0:30:30 … 11. Ines Glässel (Diepholz) Jg. 80, 0:31:21.

2,34 Kilometer Schüler: 1. Gustav Krohne (GS Hindenburgstraße) Jg. 2013, 0:10:07, 2. Ben Ugorets (TSV Bassum) Jg. 2012, 0:10:14, 3. Leonard Scharf (TSV Drebber) Jg. 2009, 0:10:45, 4. Max Ugorets (TSV Bassm) Jg. 2010, 0:11:45, 5. Finn Beckers (Wetschen) Jg. 2010, 0:12:23, 6. Keno Meyer (SC Twistringen) Jg. 2012, 0:12:44.

2,34 Kilometer Schülerinnen: 1. Finya Schumacher (Barver) Jg. 2016, 0:14:25, 2. Elea Kisse (SV Barver Runningkids) Jg. 2016, 0:16:05.

